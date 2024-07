Piden que se investigue la desaparición de una joven en Neuquén

La familia de Luciana Antonella Muñoz Aguerre, continúa buscándola, ya que la joven de 20 años está desaparecida desde el sábado 13 de julio, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Gran Neuquén y hasta el momento no hay rastros de ella.

Los familias de Luciana, denunciaron en los medios de comunicación, que las autoridades policiales no los escuchan. Por ese motivo, este jueves a las 18 realizaron una marcha en la calle Rodhe y 1 de Mayo, para hacerse oír, pedir que se investigue para que la joven aparezca, ya que no tuvieron ningún tipo de contacto en los últimos días.

Según relató una amiga, lo último que se sabe es que "la vieron caminando a través de las cámaras de seguridad de la zona oeste de la ciudad junto a un chico con que el estuvo, quien aseguró que tomaron whisky con Coca. No se la veía bien, estaba como perdida. Ella no estaba ebria, aunque se la ve mal. En el video se la ve tropezar, caerse y salir caminando muy rápido”. La policía todavía no le tomó testimonio al joven.

Luciana vive con su madre, su abuela y su hermana de 5 años. Sus amigas, además aseguraron que cuando salía a bailar, y no regresaba a su hogar porque se quedaba “los fines de semanas con chicos, siempre avisaba a su abuela”, cosa que está vez no sucedió.

Dónde está Luciana Antonella Muñoz Aguerre

La policía provincial, indicó que la joven no llevaba teléfono celular al momento de desaparecer y por eso es más dificultoso realizar algún tipo de rastro. Además, dijeron que no hay chats en su cuenta de Facebook y que están realizando entrevistas a sus amistades para obtener datos.

Desde el Departamento de Operaciones Policiales, mencionaron que al ser vista por última vez, vestía una chomba color negra, jeans nevado y zapatillas color negras.

Con respecto a las características físicas, informaron que es de contextura física delgada; mide 1,50 metros de altura; de tez trigueña, ojos de color marrón, y cabello color rubio.

En la búsqueda de Luciana intervienen efectivos policiales de la Comisaría 18, de la brigada de investigaciones, del Departamento de Seguridad Personal y personal de la División Búsqueda.

Por cualquier información sobre el paradero de la joven, solicitaron a la población comunicarse a la Comisaría 18 446-0291 al 101 o al 911.