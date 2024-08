Murió al estrellar su avioneta en una planta de gas: investigan una venganza por despido

Un piloto de 30 años de edad murió al estrellarse con su avioneta contra el depósito de una empresa de gas en Rosario que tenía decenas de tanques en el perímetro. Según informaron fuentes policiales y de Defensa Civil, no llegó a haber una explosión por el lugar en el que cayó la aeronave, aunque afirmaron que estuvo muy cerca de haber sucedido y los daños podrían haber sido inmensos: "Esto paso cerca de los tubos de oxígeno, es un milagro" dijo Daniel Acosta, jefe de la Policía de Rosario a Cadena 3.

El director de Defensa Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo afirmó que el hecho sucedió este viernes alrededor del mediodía en avenida Perón al 7600 del oeste rosarino, cuando fueron alertados por la caída de la aeronave dentro de la empresa Air Liquide, especializada en “gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud”, según su sitio web. Por las características de los productos, el servicio de emergencias tuvo que evacuar a todo el personal del lugar, ya que también funciona una oficina administrativa.

El citado medio rosarino afirma que una de las principales hipótesis es que el piloto planificó el choque contra el depósito, ya que trabajaba ahí y lo habían echado días atrás: "Inquietante hipótesis sobre la avioneta que cayó en la planta de gases industriales: el piloto muerto es un ex empleado desvinculado hace pocos meses. Voló por la zona, buscó el lugar y se estrelló".

Video: el momento en que la avioneta impacta contra el depósito

?? TRAGEDIA EN ROSARIO | Había decenas de tanques de gas en el lugar donde cayó la aeronave y podría haber sido peor. "Esto paso cerca de los tubos de oxígeno, es un milagro", expresó Daniel Acosta, jefe de la Policía de Rosario.



La fachada de la empresa donde cayó la avioneta.

Escajadillo remarcó que desconocían las características de peligrosidad en el lugar, por lo que tuvieron que ampliar el perímetro reservado y tuvieron que cortar el tránsito durante más de media hora. Posteriormente, con personal de seguridad e higiene de la empresa cercaron el lugar mientras arribaba la fiscal que llegó al lugar junto a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) para las pericias correspondientes.

El director de Defensa Civil santafesino dijo que "es una empresa de oxígeno donde había un depósito con tanques de mucho volumen que, de haberlos impactado, hubiera sido una situación muy grave no solo para la empresa sino para las familias que viven en casas lindantes". Sin embargo, comentó con alivio que "no hubo explosión, impactó en una de las columnas y en ese choque muere el piloto. No hubo daños estructurales ni derrames de líquidos peligrosos", detalló.

El medio Cadena 3 señaló que el piloto fallecido tenía 30 años de edad, y se trasladaba en una avioneta Cessna 152 que tomó vuelo desde el aeroclub de la localidad de Alvear y, como se ve en las imágenes que circularon por las redes sociales, cayó en picada sobre el techo del edificio de la multinacional que fabrica tubos de oxígeno medicinal, entre otros productos.