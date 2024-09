Tiene 97 años y convivió con el cadáver de su hijo durante varios días

Un macabro hallazgo sacudió este fin de semana a la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Un jubilado de 97 años fue encontrado postrado en su cama, deshidratado y sin haber sido alimentado durante días, mientras convivía con el cadáver de su hijo de 60 años en su propia casa, ubicada en la calle Guatemala, barrio Río Dulce. Según fuentes policiales, el hombre mayor se encontraba en condiciones críticas y fue trasladado al hospital, donde lograron estabilizarlo.

La situación fue descubierta gracias a la alerta de los vecinos, quienes comenzaron a percibir olores nauseabundos provenientes de la vivienda y notaron la ausencia del hijo, quien solía salir regularmente. Al no observar ningún movimiento en el domicilio, decidieron llamar a la Policía.

Agentes de la División Prevención y de la Comisaría Comunitaria N°15 llegaron al lugar y, al ingresar, confirmaron la presencia de un fuerte olor y hallaron el cuerpo sin vida del hombre de 60 años en una de las habitaciones, que según las pericias, llevaba muerto varios días. En la habitación contigua, encontraron al jubilado postrado, en un grave estado de deshidratación.

El anciano, quien no había podido salir de la cama ni alimentarse durante días, aparentemente intentó pedir ayuda para conseguir agua, pero no fue asistido debido a que su hijo, su único cuidador en la vivienda, ya había fallecido. Las autoridades creen que el hombre mayor no tenía fuerzas para salir de la habitación y desconocía el estado de su hijo.

Inmediatamente, se solicitó la intervención médica y el jubilado fue trasladado al hospital local, donde logró ser estabilizado. Por su parte, la fiscal Alejandra Holgado, de la Unidad Fiscal de Banda y Robles, dispuso el traslado del cuerpo del hijo a la morgue judicial para realizar la autopsia. Según los primeros informes forenses, la causa de la muerte fue natural.

La fiscal también ordenó realizar una serie de investigaciones para esclarecer las condiciones de vida de padre e hijo, y recabar declaraciones de los vecinos, quienes señalaron que el anciano tenía otro hijo que solía visitarlos, pero no había sido visto en los últimos días.