La madre de la bombera asesinada está amenazada y con custodia policial

Este domingo se realizó en Mainqué una nueva marcha en demanda de justicia por la muerte de la bombera Sabina Silva. La joven fue atacada dentro de su vivienda. El agresor se arrodilló y le provocó cortes con un cuchillo sin serrucho, de una hoja de 20 centímetros. La movilización de familiares pasó por la plaza del pueblo y culminó con la colocación de una bandera en la colectora de la Ruta 22. Lila Calderón, integrante de la organización Ni una menos también participó.

El reclamo fue encabezado por Verónica Arrarás, la mamá de Sabina que explicó en qué estado está la investigación. “La causa está en investigación, el fiscal Ramos está trabajando y yo me presento como querellante con mi abogado Damián Torres. La novedad es que anoche nos desayunamos que Lucas Tura, el detenido que se encuentra en el penal de Viedma estaba conectado a Facebook. Es por eso que lo llamé al gobernador Alberto Weretilneck y lo puse en conocimiento”.

Y agregó: “Con mi hija vivimos nuestro duelo como podemos. Pero nos dan 20 mil vueltas para caratular la causa como femicidio. Esto es un femicidio señores, de acá a la China. Lamentablemente hay un nene de 4 años y eso a la justicia no le importa”.

La mujer explicó que recibió amenazas para que no organice la marcha. “El viernes recibí una llamada anónima para que no haga esta marcha. El gobernador se comprometió a darnos seguridad. Yo no tengo miedo por mi vida, porque lo peor que me pudieron hacer es matar a mi hija, que era bombera y servía a su comunidad. Lo que me tiene enojada en es saber dónde está el pueblo de Mainqué. El intendente donde estaba que no llamó, el único que está atrás nuestro es el gobernador”, concluyó.

Esta mañana, el abogado de la familia, Damián Torres explicó cómo está la causa. “Hay una persona detenida, Lucas Tura. Hay medidas de investigación. La causa es reciente, tenemos el autor y como lo hizo, ahora se investiga el por qué lo hizo. Ya se trabaja en abrir el teléfono, sobre el ADN hallado en el lugar, y en estudios sobre la sangre de las dos personas. Esta persona imputada usó las redes, hoy pediremos audiencia porque de esta manera puede entorpecer la investigación”.

Señaló que “la causa inició como femicidio, después se le formularon cargos por alevosía, es decir por el ensañamiento, por la cantidad de cuchillazos cabe una pena perpetua. Avanzamos para que sea considerado femicidio. Es un caso extraño, muy grave. Hoy la causa está caratulada como homicidio agravado por ensañamiento”.

Asimismo, Torres confirmó que Arrarás viene recibiendo amenazas y que debió pedir protección policial. “Yo pedí protección porque le mandaron mensajes intimidatorios, la situación es grave y tuvo protección policial este fin de semana".