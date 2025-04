Desafió al juez y continuó con las amenazas a su ex y la hija: "Yo lo voy a seguir haciendo"

Un hombre de 33 años fue imputado por hostigar brutalmente a su ex pareja y a la hija menor de ella, con amenazas persistentes y una actitud desafiante frente a la Justicia. La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel logró que el acusado quede detenido con prisión preventiva por tres meses, tras una audiencia en la que se expusieron los detalles de una conducta que desoyó límites, mandatos judiciales y normas básicas de convivencia.

Según la acusación, los hechos se desarrollaron en una secuencia tan perturbadora como reveladora del nivel de hostigamiento. Entre el 13 y el 19 de mayo del año pasado, el imputado envió desde su teléfono celular múltiples mensajes cargados de amenazas dirigidas tanto a la mujer como a la menor. Pero lejos de detenerse, el acoso se intensificó con el paso de los días pese a la denuncia que presentó la víctima.

En la madrugada del 20 de mayo, volvió a comunicarse con su ex pareja mediante nuevos mensajes y audios intimidantes. Como si se sintiera impune, al día siguiente se presentó en la Comisaría de la Familia. Allí no solo se negó a acatar la notificación judicial, sino que expresó abiertamente que no pensaba respetar ninguna disposición relacionada con la causa en su contra.

El fiscal del caso formalizó los cargos por coacción y desobediencia a una orden judicial en concurso real, amparándose en los artículos 149 bis, 239, 45 y 55 del Código Penal. Además, citó los principios rectores de la Ley 26.061, de protección integral de niñas, niños y adolescentes, y la Ley 26.485, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La víctima denunció la violencia de género en la Comsiaría de la familía

La prueba reunida por la fiscalía abona una línea investigativa sólida: la denuncia de la víctima, el accionar del Juzgado de Familia, las actas de detención y allanamiento, los teléfonos celulares secuestrados, un vehículo incautado, informes del Gabinete de Criminalística y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), entre otros elementos. También se anticiparon pericias tecnológicas a cargo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) y el Cuerpo de Investigación Forense, así como la intervención de Cámara Gesell para la menor involucrada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Defensa Pública no objetó los aspectos formales de la imputación, aunque se opuso a la medida de prisión preventiva. No obstante, el juez de Garantías convalidó la solicitud fiscal en todos sus términos y ordenó que el acusado permanezca detenido durante tres meses mientras avanza la investigación y para que su libertad no interfiera en el proceso.