Barilochenses atrapados en Chile tras el robo de su camioneta: angustia y una búsqueda a contrarreloj

Una pareja de Bariloche fue víctima del robo de su camioneta Toyota Hilux en Santiago de Chile y, desde entonces, se encuentra atrapada en la casa de un familiar, sin poder movilizarse y a la espera de novedades por parte de la policía local. El hecho ocurrió apenas llegaron al país vecino para visitar a sus seres queridos. La falta de respuestas oficiales agrava la situación y mantiene a la familia en una angustiante incertidumbre.

La noticia se conoció por las redes sociales y a través de la publicación de la hija de la pareja, quien describió que sus padres "están desesperados, no saben qué hacer". Macarena, desde Bariloche se encarga de visibilizar lo ocurrido y coordinar acciones para intentar dar con el vehículo. Explicó que sus padres, de nacionalidad chilena pero residentes en la ciudad rionegrina desde hace años, viajaron a Santiago con la intención de reencontrarse con familiares. Sin embargo, en cuestión de horas todo se desmoronó.

El robo ocurrió luego de una serie de visitas familiares. En una de las paradas, los delincuentes habrían utilizado un inhibidor de señal para anular el cierre de la camioneta y llevársela sin generar alarma. “Pararon frente a la casa de un pariente y ahí les pusieron el inhibidor. Cuando se quisieron dar cuenta, la camioneta ya no estaba”, relató Macarena.

Un detalle revelador se sumó horas más tarde: uno de los primos vio cómo el vehículo se alejaba del lugar, pero creyó que lo conducía el padre de Macarena. Afortunadamente, lograron evitar el robo de sus pertenencias. Habían descargado todo apenas llegaron a la casa de la abuela. Sin embargo, la pérdida del vehículo los dejó completamente inmovilizados y sujetos a las indicaciones de Carabineros, que les recomendaron no salir del domicilio por si aparecen pistas.

Desde Bariloche, Macarena inició una campaña de difusión en redes sociales y logró contactarse con medios chilenos para acelerar la búsqueda. "Hablé con canales de televisión de Viña del Mar, con periodistas amigos… Estamos haciendo todo lo posible para que se sepa y no pierdan la camioneta de vista", comentó. La denuncia ya fue realizada, pero hasta ahora las autoridades chilenas no ofrecieron respuestas concretas. La familia vive horas de angustia en medio del silencio oficial. El viaje, que comenzó con el propósito de un reencuentro emotivo, terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por la inseguridad, el desamparo y la impotencia de no poder volver a casa.