Chiara, de 14 años, embarazada y enterrada: Así fue el caso que motivó el Ni Una Menos

Chiara era una adolescente de 14 años, casi una nena. Pero cuando se enteró de su embarazo no lo dudó. Vivía junto a su mamá y su hermana, ambas mujeres fuertes. Si Manuel seguía insistiéndole con abortar, sería tajante: lo tendría sola. Ya no quería soportar más discusiones. Pero no llegó. Encontraron su cuerpo enterrado en la casa de los abuelos de su novio, luego de que él confesara que la mató, porque ella no quería interrumpir el embarazo.

Ese desenlace fue el 15 de mayo de 2015, tras momentos de angustia por la desaparición de la chica, con dos meses de gestación. “Me sacó” “La empecé a golpear y no paré”, dijo Manuel Mansilla, su pareja de 16. Contó que “la enterró” en la vivienda familiar. Y allí, desfigurado por tanta violencia, apareció el cadáver, con su vientre y su rostro morados por los golpes.

Chiara, una adolescente. Su novio de 16 años la asesinó

La vida de Rufino, Santa Fé, un pueblo con menos de 200.000 habitantes, cambió para siempre con la noticia. Pero lo ocurrido trascendió fronteras locales y provinciales. Se convirtió en el estandarte de una lucha que tomó forma de movimiento. El “Ni una Menos”, qué el 3 de junio de ese año llenó las calles de Buenos Aires y del resto del país de mujeres que reclamaron por la sucesión de muertes violentas, que seguían ocurriendo sin descanso. "Nos están matando", escribió en ese entonces la periodista argentina Marcela Ojeda en Twitter. Y muchas otras colegas y mujeres de otros sectores se sumaron al repudio.

Hoy se cumplen 10 años de la primera marcha. Nuevamente, habrá movilizaciones en toda Argentina. En 2017 Mansilla fue condenado a 21 años y medio de prisión. Pero los femicidios siguieron, y en el caso de Neuquén, nuestra provincia, las cifras siguen siendo alarmantes.

Una tasa que duele

Según las estadísticas, la tasa de femicidios neuquina supera la media nacional. Es que entre junio de 2015 y mayo de este año hubo 53 de estos asesinatos, lo que resulta en 1,4 muertes bajo esa figura, cada 100.000 mujeres, travestis y trans.

Justicia por Natalia

¿Él último? El femicidio de Natalia Viltte, que ocurrió el 14 de diciembre de 2024. Su ex pareja la asesinó a los tres meses de su separación. Primero irrumpió en casa y la golpeó, para huir luego. Pero una hora después regresó, entró de nuevo usando la fuerza y la estranguló usando un cordón. Hoy está detenido, con prisión preventiva.

Neuquén marcha

En repudio por ése y otros casos que se dieron a lo largo de este tiempo hoy a las 17 se hará una concentración en el monumento a San Martín. Marcharán para reclamar Justicia por muchos de esos casos, y también porque se esclarezca lo ocurrido Luciana Muñoz, la joven que lleva 10 meses desaparecida.