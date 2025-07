Intentó prender fuego un bosque en El Bolsón y lo frenaron a caballo: la causa va a juicio

La Justicia de Río Negro resolvió que un hombre acusado de intentar provocar un incendio forestal en un sector boscoso de El Bolsón enfrente un juicio oral. Fue imputado por encender dos fogatas de gran tamaño en la madrugada del 8 de febrero, en una zona arbolada y cercana a viviendas.

El hecho ocurrió en un predio entre las calles Curruinca, Cacique Linares y la avenida San Martín. De acuerdo a la investigación de la fiscalía descentralizada, el acusado habría iniciado el fuego con la intención de generar un incendio de magnitud. Lo que no esperaba es que un vecino que pasaba por el lugar a caballo lo sorprendiera justo en el momento. Lo increpó, lo obligó a apagar las llamas y colaboró en la extinción del fuego.

La fiscalía formuló cargos por el delito de tentativa de incendio. En la audiencia, se ofreció una extensa lista de testigos: vecinos, policías, peritos del Gabinete de Criminalística, personal del Departamento de Bomberos y médicos forenses. También se incorporaron videos, actas, informes médicos y periciales.

Pero la Defensa Pública Penal rechazó la acusación. Dijo que no hay pruebas directas que demuestren que su defendido haya iniciado el fuego y que no fue detenido en el lugar. También cuestionó el video presentado por la fiscalía, porque aún no se identificó al autor de esa grabación.

Además, la defensa planteó que el imputado estaba en su casa y en estado de ebriedad al momento del hecho, y que no fue sorprendido prendiendo fuego. Vinculó el episodio a denuncias previas que el acusado habría hecho contra otra persona por amenazas y por un incendio anterior en su vivienda.

La jueza de juicio que intervino rechazó los planteos defensivos, avaló la acusación y resolvió elevar la causa a juicio. También admitió la prueba ofrecida por ambas partes y ahora será la Oficina Judicial la que fije fecha para el debate oral, que se realizará ante un tribunal unipersonal.