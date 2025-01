Sacó su auto del taller en Roca, se lo chocaron y se escaparon: Busca a los responsables

Alejandra Valdez está muy indignada porque le chocaran su auto que había sacado hacía cuatro días del taller y se escaparon sin dejar un solo dato del seguro. El hecho ocurrió en Roca, el jueves a las 20 en la calle Mitre.

La mujer de 37 años detalló a Mejor Informado que estaba trabajando y cuando terminó su jornada se encontró con su Peugeot 307 muy dañado por el impacto.

“Trabajo en Mitre y Kennedy, en una residencia de adultos, salí a pasear a una de las señoras a la plaza y cuando estaba volviendo encontré así mi auto”, señaló.

“No habían dejado datos de nada, se habían ido. Hace cuatro días que lo había retirado del taller, me costó hecho arreglarlo”, expresó apenada.

Los daños que tuvo el auto de Alejandra

Fue tanto el impacto que rompió el paragolpes, el capot lo abolló, no lo podía abrir y cuando pudo, después no lo podía cerrar.

“Con el golpe la puerta delantera del acompañante ya no abre. El vidrio de lado del conductor quedó trabado también”, dijo.

La dueña va a solicitar las cámaras de seguridad del municipio y realizará la denuncia este lunes en la Comisaría Tercera, señaló.

La camioneta quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Alejandra señaló que al día siguiente fue a solicitar los videos de las cámaras a los comerciantes de esa cuadra. “Desde una ferretería me enviaron los archivos, ahí pude ver que fue una camioneta, creo que Hilux quien me chocó y escapó”, informó.

“Decidí publicar en mi Facebook para ver si la persona que me chocó se le ablanda el corazón y se comunica conmigo para que pasemos seguro. Supongo que debe tener un seguro para esa camioneta que tiene”, expresó.

Si alguien tiene algún dato puede comunicarse con Alejandra al 2984 81-3006.