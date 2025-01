"Le dije que no cruce": crudo relato del hijo del trabajador arrastrado por el río Neuquén

Javier Gonzalez es el hijo de Cristian, el trabajador golondrina de Entre Ríos que se llevó el río Neuquén cuando intentaba cruzarlo a nado. Recibió la noticia sobre su padre, que buscaba ganarse unos pesos extra y quiso cruzar el río para pedirle trabajo a los chacareros neuquinos, cerca de Contralmirante Cordero, pero no logró llegar a la orilla. Ambos habían arribado a la región el 9 de enero para trabajar en la cosecha de la pera.

Pasaron Tras horas de desaparecer en las correntosas aguas, el joven de 25 años espera a su padre con expectativa y angustia a la vera del río, situación que fue retratada por la periodista Daniela Luján. "Le dije que no cruce pero el quería unos pesos para comer y no me hizo caso", expresó respecto al momento previo a arrojarse.

Junto con otros dos hombres, intentaron cruzar el río a nado para buscar "changas" en la costa neuquina al terminar su jornada laboral. En ese sector hay numerosas chacras y aprovechaban para generar un poco más de dinero. Aunque dos de ellos lo lograron, el hombre de 45 años no llegó.

El joven aguarda a la llegada de sus familiares que están en camino a la región. (Daniela Luján)

"Nos dijo que se estaba ahogando y desapareció. No pudimos hacer nada", agregó. Por el momento, se está desarrollando la intensa búsqueda del hombre mientras que su familia está viajando hacia la región.

El operativo de búsqueda y rescate en el río Neuquén

Según informó el Comisario Miguel Elifonso de Contralmirante Cordero a Mejor Informado, el hombre acostumbraba a hacer esta práctica riesgosa. "Años anteriores hacían esto de cruzar el río nadando, pasaban algunas horas en Neuquén, ya que del otro lado hay chacras, hacían unas changas fuera del horario de trabajo, que es de 7 a 15. Generaban algo de plata, y volvían. Ya habían trabajado en chacras de Añelo y El Chañar, y hace dos años venían a Cordero", relató.

La búsqueda continuó desde las primeras horas de este jueves. (Daniela Luján)

Fue cerca de las 16:30 que los tres hombres se lanzaron a nado desde la calle rural 6, de la localidad rionegrina. A poco de llegar a la costa de Neuquén, el hombre gritó "me ahogo", pero sus compañeros no pudieron encontrarlo y continuaron nadando hasta llegar a tierra firme.

Del operativo participan distintos organismos de Río Negro. (Daniela Luján)

Inmediatamente alertaron a la comisaría de Contralmirante Cordero y se activó el protocolo de búsqueda tras la solicitud de la Fiscalía de Cinco Saltos. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados positivos. Del trabajo participó la Policía de Río Negro, Prefectura con motos de agua, y Bomberos de esa localidad y Barda del Medio. A su vez, la Policía de Vista Alegre también realizó patrullajes para divisar el cuerpo. Los equipos recorren áreas de mucha vegetación con la hipótesis de que se enganchó en las ramas. (Daniela Luján)

Este jueves retomaron la búsqueda. Debido al importante barranco y la correntada de la calle 6, las embarcaciones decidieron descender al río por la calle 10. Allí, recorren remansos donde la vegetación avanzó sobre la orilla, ya que creen que el cuerpo podría haberse enganchado en las ramas.

El sector donde se arrojaron al agua está a la altura del kilómetro 23 de la Ruta Nacional 151. Es un lugar que no está habilitado como balneario, detalló el comisario. Desde allí nace la calle 6, que conduce al río Neuquén