Por qué terminó la búsqueda del joven desaparecido en Villa La Angostura

“No hay ningún dato, no hay nada, absolutamente nada. Parece que a mi hermano se lo tragó la tierra”, cuenta con tristeza Nadia Vergara, hermana de Ezequiel Matías Vergara, el joven de 28 años que se encuentra desaparecido desde el 21 de marzo en Villa La Angostura. La búsqueda terrestre fue suspendida "al no haber ninguna pista, ningún rastro", confirmó la hermana en diálogo con Mejor Informado. Ahora la Policía comenzará con el trabajo de oficina de inteligencia.

La medida fue adoptada luego de varios días de intensa búsqueda sin obtener resultados positivos. “El 31 de marzo se dio por finalizada la búsqueda de mi hermano”, sostuvo Nadia. Contó que la última vez que se lo vio fue el 21 de marzo “cuando se lo ve bajando de un remis”.

Se desplegaron intensos operativos en diversas zonas en el Parque Nacional Nahuel Huapi, con apoyo de brigadas especializadas y drones. Efectivos policiales, junto con personal de la brigada de Junín de los Andes y perros rastreadores, realizaron rastrillajes en áreas de difícil acceso.

Afirmó que de acuerdo a la investigación “no hay rastros de que haya salido de la montaña” y desestimó que haya cruzado a Chile por los pasos fronterizos habilitados.

Lo que más preocupa a los familiares es el mensaje que el joven escribió en la pared de su casa: "Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo". “Era como un mensaje de despedida, diciendo que no quería hacernos mal con su cambio de humor, su violencia y que se hacía cargo de lo que estaba pasando y que nos amaba”, contó Nadia.

“Creemos que no supo manejar lo que estaba sintiendo, le costaba mucho aceptar la ayuda que le queríamos brindar, siempre quiso manejar todo solo”, explicó.

Por otra parte, la hermana dijo que está confirmado el movimiento bancario que realizó la joven antes de tomar el remis. "Retiró del cajero 60.000 pesos, una suma de dinero pequeña. Además la tarjeta de débito quedó en el departamento, por lo tanto sacó el dinero, volvió a su casa y se tomó el remis. Encima el remis lo pagó en efectivo”, explicó.

"Estamos destruidos con mucha tristeza. No sabemos qué pensar. Tratamos de mantener la esperanza pero es muy difícil porque pasaron muchos días y no hay pistas", comentó. El mensaje que dejó en la vivienda los lleva a pensar en una despedida por parte del joven. "Creemos que si se hubiese ido a hacer un retiro espiritual o algún lugar para aclarar sus pensamientos no hubiese dejado ese mensaje", precisó.