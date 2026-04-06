Una persona fue encontrada muerta en Cinco Saltos. El hallazgo ocurrió en calle Pedro Ramos, casi Remedios de Escalada, y desató un fuerte operativo policial que mantuvo en vilo a los vecinos mientras trabajaban peritos y efectivos para esclarecer lo ocurrido.

El caso sacudió la tranquilidad del barrio durante la tarde-noche del domingo de Pascuas. Apenas se dio aviso a las autoridades, patrulleros y Bomberos Voluntarios llegaron al lugar en cuestión de minutos. La escena fue rápidamente cercada con cintas de seguridad, en un intento por preservar cada detalle que pudiera resultar clave para la investigación.

En ese contexto, el movimiento fue incesante. Policías, peritos y personal especializado del Gabinete de Criminalística comenzaron con las primeras tareas de relevamiento, mientras desde la Fiscalía se supervisaban las actuaciones. Cada paso fue seguido de cerca por vecinos que, entre el desconcierto y la preocupación, observaban lo que ocurría sin poder salir de la sorpresa.

Según trascendió de fuentes oficiales, la principal hipótesis apunta a un suicidio. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron datos sobre la identidad de la persona fallecida, lo que suma un manto de incertidumbre alrededor del caso. Ese silencio, habitual en las primeras horas de este tipo de hechos, alimenta también las versiones que comenzaron a circular en la zona.

Además, el lugar donde se produjo el hallazgo quedó completamente aislado durante varias horas. Los investigadores trabajaron con cautela, recolectando posibles evidencias y tomando registros que serán analizados en detalle en las próximas horas. Todo indica que el informe pericial será determinante para confirmar o descartar definitivamente la hipótesis inicial.

Mientras tanto, el impacto en el barrio es evidente. La presencia policial, las sirenas y el despliegue alteraron la rutina y dejaron una sensación de inquietud difícil de disimular. No es un hecho más: es uno de esos episodios que rompen la calma y obligan a mirar de frente una realidad incómoda.

Por lo pronto, la investigación sigue en marcha y se esperan avances en las próximas horas. Será el trabajo de los especialistas el que termine de poner luz sobre un caso que, aunque en principio parece claro, todavía deja preguntas abiertas.