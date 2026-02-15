Una de las noches de Carnaval a pura música y colores terminó con una tragedia que sacudió a la provincia bonaerense. Un joven de 18 años fue acribillado a balazos en pleno festejo, en la ciudad de Mercedes.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia se dio tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor sacó un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

El joven quedó desplomado en el piso y rápidamente se desataron los gritos y la desesperación. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales confirmaron que, falleció tras sufrir tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien "se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio".

La causa está cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque en una jornada que se volvió trágica.

La familia de Cabrera se trasladó a la puerta del centro de salud, donde se desplegó un operativo para la seguridad del personal médico. En redes, los vecinos de Mercedes hablan de falta de controles y consumo de estupefacientes en las inmediaciones del corso.

Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.