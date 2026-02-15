Tras el mensaje de apertura del período legislativo, el concejal del Movimiento Popular Neuquino Santiago Galíndez realizó un balance positivo del discurso del intendente Mariano Gaido y aseguró que los anuncios ratifican el crecimiento sostenido de la capital provincial.

“Como siempre, muy contundente. Para nosotros es una felicidad impresionante porque con cada discurso que el intendente viene a brindar lo que hace es informar a la sociedad y mostrar un crecimiento para la ciudad”, expresó.

El edil señaló que los indicadores económicos y demográficos presentados durante el mensaje confirman el momento de expansión que atraviesa Neuquén. “Los números mostraban que es la ciudad que más crece del país y no solo lo decimos nosotros ni está en su discurso, sino que los números lo demuestran”, sostuvo.

Galíndez remarcó que ese crecimiento está acompañado por un Estado municipal eficiente y por un plan de obras en marcha. En ese sentido, destacó el inicio de la ejecución de la avenida Mosconi y los proyectos de infraestructura urbana y de servicios. “Se comenzó a construir la obra más importante que es la de la avenida Mosconi, pero no solamente quedan obras para el centro de la ciudad. También se habla del acceso norte y de servicios básicos y públicos para los barrios”, indicó.

Entre los anuncios mencionó obras de gas y servicios para asentamientos, la construcción de un nuevo centro municipal y la pavimentación en distintos sectores. Para el concejal, el plan de infraestructura refleja un gobierno que combina crecimiento con presencia en los barrios. “Habla de un gobierno muy esperanzador, con un tinte positivo, porque la gente confía en la palabra del intendente. Cada obra que anuncia y cada ordenanza que plantea es un orgullo, porque sabemos que se va a cumplir”, afirmó.

De esta manera, desde el bloque del MPN en el Deliberante valoraron el mensaje de apertura del período legislativo 2026 y anticiparon acompañamiento a los proyectos impulsados por el Ejecutivo municipal, en un año que se prevé con fuerte actividad legislativa y de obra pública en la ciudad.