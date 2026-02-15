Desde las 17hs en el Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia recibe a Estudiantes por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de fútbol, y una nueva edición del clásico de La Plata, que tendrá a dos equipos con un buen inicio de temporada.

Con el recuerdo fresco del pasado 8 de diciembre, cuando se vieron las caras en el mismo escenario por las semifinales de del Torneo Clausura, y que quedó en manos de Estudiantes, quien terminó siendo campeón; el Lobo y el Pincha se vuelven a encontrar, con equipos muy similares, y objetivos diferentes para este 2026.

Gimnasia viene de dos triunfos y dos derrotas, en su casa se hizo fuerte ante Racing y Aldosivi, pero ante River y Barracas no pudo fuera del bosque, por lo que de local, podría afianzar su gran inicio de temporada.

Fernando Zaniratto confirmó a Nicolás Barros Schelotto entre los 11, luego de dos golazos en sus últimas presentaciones de local, y a Ignacio Fernández como titular en el medio.

Por su parte Estudiantes, está 4to con 8 puntos, luego de superar a Boca y Riestra como cocal, y sumar de visitante ante Estudiantes y Defensa y Justicia. El elenco de Eduardo Domínguez se prepara para la Copa Libertadores, y ser protagonista una temporada más.

Edwin Cetré iría desde la partida en el ataque con Guido Carrillo, se mantendría el mismo mediocampo con Piovi, Medina y Neves, en el elenco visitante.

Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido

Hora: 17.00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.