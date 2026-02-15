Los feriados de Carnaval potenciaron el turismo en todo el país: los destinos más elegidos

Miles de personas recorren los lugares turísticos de la Argentina a raíz del fin de semana largo de Carnaval que comenzó ayer y se extenderá hasta el martes 17 de febrero. Se trata de una excelente oportunidad para meter una escapada en familia o con amigos y despejar por algunos días la cabeza del trabajo, y que también servirá para que se mueva la economía a nivel nacional.



Según un relevamiento de organismos provinciales y municipales de todo el país realizado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y el informe del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, de un total de 121 localidades y áreas turísticas relevadas, el 31% supera el 90% de reservas de ocupación en distintas categorías de alojamiento.



En la provincia de Buenos Aires, la ciudad balnearia de Mar del Plata se consolidó como uno de los principales destinos turísticos elegidos por los argentinos, con niveles de ocupación que superaron el 75%.



En Córdoba, por su parte, se registra una ocupación de alrededor del 85%, impulsada básicamente por el Cosquín Rock, el multitudinario festival que reúne a cientos de artistas reconocidos en el área de Punilla y que se desarrolla durante este fin de semana.



En el Norte de nuestro país, las localidades jujeñas de las regiones de Quebrada y Valles tienen picos de reservas de 95 y 80%, respectivamente. Salta, por su parte, registra un 70%, con picos que alcanzan el 85% en destinos como Cafayate y Rosario de la Frontera, Chicoana con 80% y Campo Quijano con 79%.



En la Patagonia argentina, se registra que la provincia de Tierra del Fuego tiene reservas del 90% en los alojamientos de la zona. En Neuquén, las localidades más visitadas durante este fin de semana largo son Villa Pehuenia, Villa Traful (80%), Villa la Angostura (77%) y San Martín de los Andes (70%).



