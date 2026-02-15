Cuáles son los proyectos del Municipio de Neuquén y del Gobierno provincial para el 2026

Con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente capitalino Mariano Gaido dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en un acto que reafirmó el trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno provincial para consolidar el crecimiento y el desarrollo de la capital neuquina, la de mayor crecimiento a nivel nacional.

Durante su discurso, el intendente destacó la importancia de la planificación conjunta y anunció una serie de obras estratégicas en infraestructura, seguridad y desarrollo urbano, en coordinación con la Provincia.

Entre ellas, la creación de un nuevo parque industrial sobre la ruta provincial 67 que tendrá 1.000 lotes disponibles con servicios acordes a las necesidades de las empresas que quieran radicarse allí; más cámaras de seguridad y mejoras sustanciales en materia de conectividad y ordenamiento urbano.

Anunció, por ejemplo, obras en los ingresos a la ciudad junto al Gobierno provincial y empresas privadas: el Acceso Norte -con la construcción de un puente elevado y nuevas salidas para mejorar la circulación-, el Acceso Este por Cipolletti y la culminación del estacionamiento subterráneo en la zona de Pirkas a la que se sumará un sector similar en el Parque Central.

Asimismo, el jefe comunal informó que en 2026 se proyecta el desarrollo de 1.553 nuevos lotes con servicios, que darán origen a tres nuevos barrios con infraestructura completa, consolidando el acceso al suelo urbano y la planificación ordenada. Hizo hincapié en el trabajo articulado con la Provincia que ha permitido regularizar varios sectores de la ciudad y anticipó que continuará durante este año en varios barrios capitalinos como 2 de Mayo, por citar un ejemplo.

Seguridad: el municipio como actor activo

El intendente Gaido subrayó que el Municipio asume un rol activo en materia de seguridad, acompañando a la Provincia y a la Justicia con inversión concreta y tecnología de avanzada. Por ese motivo anunció un aporte superior a 300 millones de pesos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para la adquisición de un cromatógrafo gaseoso destinado al Laboratorio de Toxicología, próximo a inaugurarse. Esta tecnología estará al servicio del combate contra el narcomenudeo y permitirá agilizar los procesos judiciales.

Además, se firmará un convenio con la Policía y la Fiscalía para que la información producida por el laboratorio esté a disposición de la Justicia, optimizando tiempos y fortaleciendo investigaciones, como ocurrió en el caso Azul.

En materia de prevención y monitoreo, mencionó que la ciudad alcanza cifras históricas: cerca de 2.000 cámaras en total, incluyendo taxis y colectivos, todas a disposición de la Justicia; más de 300 cámaras en semáforos y el 100% de la ciudad con iluminación LED, lograda con fondos propios y sin costo adicional para los vecinos. Estos avances posicionan a Neuquén como la ciudad más monitoreada del país, reforzando la seguridad y el acompañamiento tecnológico a las fuerzas provinciales.



