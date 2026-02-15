La fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional sigue con su desarrollo. El sábado Atlético Tucumán goleó a Estudiantes de Rio Cuarto y logró su primera victoria en el torneo. El “loco” Díaz marcó un doblete y llegó a su gol 100, pero cuando salió, protagonizó un nuevo incidente con un hincha.

El delantero cumplió en la goleada del Decano, marcó el segundo del partido de penal y cerca del final del partido hizo el tercero, segundo de su cuenta y el gol 100 en su carrera.

La polémica llegó a los 41’ cuando el delantero fue remplazado, y automáticamente salió corriendo al vestuario, intentando meterse en La Platea para cruzarse con un hincha quien lo insultó. Varios suplementes salieron atrás de el para calmarlo.

Sobre el hecho, el presidente Mario Leito, expresó que "Por lo que me dicen, había un socio plateísta que estaba insultando al 'Loco' Díaz desde el primer tiempo", agregando además que "Creo que hay que llamar a la reflexión a algunos socios: no se puede estar insultando a la gente. Si tienen algo que decirle, que vayan a buscarlo a su casa; todos saben dónde vive, somos todos tucumanos. Capaz no tengan el coraje y la valentía para decírselo ahí".

No es la primera vez que sucede, ya que temporada pasada, luego de la derrota de Tucumán ante San Lorenzo como local, Díaz se cruzó con varios plateístas e incluso se quiso meter en la zona de platea para quedar cara a cara. En aquella oportunidad, la seguridad detuvo al delantero.

Atlético Tucumán suma 5 unidades en el torneo actual y está 25 en la tabla de los promedios. La temporada pasada peleó el descenso, generando el corto circuito entre jugadores e hinchas.