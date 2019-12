Con 6 años inició una cruzada en Cipolletti contra la pirotecnia

Tiene 6 años y una larga experiencia junto a su mamá de participar en diferentes actividades solidarias: ir a los merenderos, celebrar el día del Niño en escuelas hogares del interior u organizar colectas para ayudar a otros en situaciones díficiles. Pero esta iniciativa invirtió los roles en su casa: es su mamá, María Ayelén Pastor quien lo acompañó el miércoles a entregar panfletos por las calles de Cipolletti, advirtiendo el daño que genera la pirotecnia. Lo hace por su amigo Vico y por su mascota, una cachorrita.

Quizás Simón aún no sepa, pero su campaña alcanza y ayuda a muchísimas otras personas y mascotas que sufren los estruendos tradicionales de las fiestas de fin de año. Su mamá, en diálogo con AM 550 y Canal 24/7 noticias, fue un poco más allá, y apeló al flamante intendente cipoleño, Claudio Di Tella, para que colabore en la prohibició del uso de pirotecnia. En esta ciudad estará permitida la venta de artificios pirotécnicos luminosos autorizados por la Anmac (ex Renar), durante el período del 20 de diciembre al 6 de enero.

“Quiero colaborar para que la gente no tire pirotecnia en las fiestas”, contó su mamá a este medio, y la decisión la tomó el miércoles. “Él no deja de sorprendernos, es parte de este mundo de la solidaridad, de estar en los merenderos, hemos viajado a festejar el día del niño en escuelas hogares, pero esto fue muy de él. Por ahí nosotros estamos en muchas cosas todo el día y también pasa por escucharlo, tiene sus preocupaciones y en este caso, lo relacionó con su amigo y con su mascota”, relató Ayelén.

Simón acaba de egresar del Jardín Verde Limón de Cipolletti, donde uno de sus compañeritos –Vico- padece autismo. Sus docentes durante todo el año, involucraron a los niños para que entendieran la situación, tuvieran cuidado para que Vico no sufriera y a su edad, tomaran conciencia. “Su amigo del jardín tiene autismo, él no conoce la palabra de esa forma, en el jardín se lo explicaron de otra manera: que no puede escuchar ruidos fuertes, que le hace mal y bueno, esas situaciones las fue asumiendo. Luego vimos un video por internet, donde una persona se pone los audífonos y también lo relacionó”, contó su mamá.

Por eso, cuando el miércoles le planteó a su mamá que quería iniciar una campaña, pusieron manos a la obra, escribieron los folletos y salieron a entregarlos por las calles céntricas como Yrigoyen, 9 de Julio, Roca y España. “Al principio, la gente le recibía los panfletos, porque como estaba conmigo, se lo recibían y no sabían de que se trataba. Luego en el camino lo leían y le agradecían”, dijo Ayelén. También, muy suelto, brevemente dialogó con este medio Simón, y fue contudente: “Bien, me siento bien, porque sino lo hacia, se moría mi perrita. Es una perrita bebé, se llama Brauni”.

Escuchá el testimonio de Simón: