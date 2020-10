Insólito: fueron a salir de su campo y los tomaron de rehenes

Una familia reclama poder salir de su casa, como lo hacía libremente hasta el miércoles pasado. Viven en un campo de 370 hectáreas, hace 40 años, pero hace un tiempo que una comunidad mapuche reclama la tenencia y este jueves, literalmente, les bloquearon la salida y quedaron de rehenes.

Martín Soriani, vive en el lugar junto a su esposa y en el mismo predio, en otra vivienda, lo hacen sus padres, quienes adquirieron la propiedad hace 40 años. Un grupo de unas 30 personas, entre mujeres y hombres, armados con piedras y palos, impiden el ingreso y el egreso de la propiedad, ubicado en El Foyel, departamento Bariloche.

“Están en la tranquera, esto ocurrió este jueves a la mañana. Mi esposa quiso salir y no pudo, por eso grabó el video”, explicó Martín Soriani a Mejorinformado.com. Explicó que su padre compró esas tierras y allí viven hace 40 años. Ahora, por razones de salud, no se encuentran en la propiedad, pero él ni su esposa pueden salir. “Llamamos a la Policía, quedó de custodia en el ingreso -a un kilómetro aproximadamente de la casa- y el fiscal me dijo que tengo que ir este viernes a demostrar la propiedad. No voy a salir, porque no voy a poder volver a entrar, asi que irán mis hermanos”, relató.

La comunidad Gallardo reclama la tenencia de las tierras, lleva hace un tiempo el reclamo, se lo planteó en la órbita judicial, pero pese a los resultados adversos, insiste con la posesión. Familiares y amigos del matrimonio Soriani se ofrecieron para acompañarlos en el lugar, pero esto habría sido rechazado por la Policía.

Mirá el video del momento, en que la esposa de Soriani intenta atravesar la tranquera: