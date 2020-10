Los comerciantes cipoleños podrán abrir este domingo

Los comerciantes cipoleños podrán este domingo abrir sus locales de manera excepcional por el Día de la Madre, así lo dispuso el intendente Claudio Di Tella, medida que se conoció en la noche del viernes y que tiene como objetivo evitar el aglomeramiento durante el sábado y apoyar a la economía local.

La resolución municipal que se autoriza “de manera excepcional, la apertura de los locales comerciales durante la jornada del próximo domingo 18 de Octubre del 2020, entre las 8 hs. y las 15 hs.,” al igual que “el Cementerio Municipal abrirá sus puertas el mismo día entre las 8 y las 18 hs.”.

RUBROS AUTORIZADOS:

- SUPERMERCADOS - AUTOSERVICIOS - DESPENSAS - MERCADOS - VERDULERIAS - CARNICERIAS - POLLERIAS - PESCADERIAS - FIAMBRERIAS - FABRICA DE PASTAS - DIETETICAS - KIOSCOS - MINISHOPPING - DISTRIBUIDORAS POR MAYOR Y MENOR - FORRAJERIAS - PANADERIAS Y/O DERIVADOS - ROTISERIAS - RESTAURANTS - PIZZERÍAS - CASAS DE COMIDAS - PARRILLAS - FAST FOOD - PANCHERIAS, - HAMBURGUESERIAS - CONFITERIAS - VINOTECAS - CARROS GASTRONOMICOS – FARMACIAS.

COMERCIOS MINORISTA DE: - INDUMENTARIA - CALZADO - MARROQUINERÍA - JUEGOS Y JUGUETES - CUIDADO PERSONAL (insumos p/estética personal) - DECORACIÓN - COLCHONERÍAS - BICICLETERIAS - MERCERIAS - FLORERIAS - LIBRERIAS - TIENDAS DE TELAS - ELECTRODOMESTICOS - VIVEROS – FERRETERIAS

Di Tella dijo que esta decisión ya se había tomado en otras fechas especiales y que han dado resultado, destacando que lo que se busca es que el comerciante no pierda el cien por ciento de las ventas, “nadie va a ganar en esta época” remarcó el intendente en AM 550. “Esta disposición se venía hablando con las autoridades provinciales”, algunas ciudades "ya la habían hecho válida desde la mañana del viernes"

Teniendo en cuenta las restricciones de las localidades neuquinas, que al igual que Cipolletti están en ASPO, el intendente sostuvo que “sino entendemos que es una gran metrópoli, que la gente se traslada de un lugar a otro por cuestiones básicamente laborales, es muy difícil entender. Algunos empiezan a cuestionar, por qué Neuquén no y Cipolletti sí, pero cada ciudad tiene su realidad”. Cipolletti es la localidad rionegrina con más casos activos, supera los 1000 contagios, y las reuniones sociales y el no uso del barbijo, como así también compartir botellas y el mate siguen siendo los disparadores de contagios.

Si las restricciones sirven, Di Tella fijó postura: “se viene viendo en los últimos cuatro meses que las medidas restrictivas llevan a que la gente a que pierda el humor y lleva a una desobediencia siempre hay que hacer las cosas que se puedan cumplir, en el caso de Cipolletti siempre se me criticó porque fuimos de un sentido aperturista. La responsabilidad hoy ya no pasa por los gobernantes pasa por cada uno de los habitantes en el compromiso social que tengan y esto no es echarle la culpa a la gente, es una cuestión de responsabilidad, así como decimos que tenemos derechos para algunas cosas también tenemos obligaciones de cuidarnos”.