"Nos quedamos en casa, pero que nos paguen un subsidio"

Hubo descontento y desobediencia en el primer día de cuarentena. Durante la mañana del martes fueron varios los comerciantes que decidieron desafiar las nuevas medidas impuestas en Neuquén y abrieron sus puertas. La nueva cuarentena que aplicó el Gobierno provincial tras la decisión del gobierno nacional es una nueva fase en la que ingresa la zona metropolitana neuquina, sumado a la Comarca petrolera y Zapala, hasta el próximo 25 de octubre.

"Esto es angustiante, no estamos en contra de la cuarentena, si quieren yo me quedo en casa pero págame un subsidio, a todos los comerciantes, porque nosotros vivimos de esto, comemos y mantenemos a nuestra familia con nuestros negocios. Todos tienen derecho a cobrar un sueldo y llevar dignamente el pan a sus casas, nosotros también", sostuvo Georgina, comerciante de la calle Godoy en el oeste capitalino en dialogo con la redacción de mejorinformado.com.

La vendedora hizo hincapié a que los contagios no se dan en los puestos laborales: "Siete meses con esta pandemia el sistema de salud esta igual desde el primer día que comenzó la pandemia, ya estaba colapsado. Estamos hablando de un pico de contagio y en el fin de semana largo la gente salió a los lugares de recreación sin control, sin barbijos, uno al lado del otro", y agregó que: "Los comerciantes nos cuidamos en casa para no contagiar porque tenemos que venir a abrir y para que después nos digan que hay un pico de contagio y tenemos que cerrar".

Todo este mes, en esta nueva "burbuja sanitaria" donde solo se puede acudir por terminación de DNI, varios comerciantes capitalinos con bronca e indignación deciden continuar desafiando las nuevas medidas impuestas en Neuquén: "En los negocios chicos no hay contagios porque nosotros cumplimos con todo el protocolo, el pequeño comerciante cumplió con todo. No hay ayuda de nada, ni siquiera de quita de impuestos estos meses, no hay controles con tema de alquileres, los propietarios alquilan, no te esperan, esto es tierra de nadie".

Varias fechas importantes pasaron a lo largo de estos eternos meses de cuarentena y el rubro más golpeado así lo siente: "Estábamos todos esperanzados esperando la venta del día de la madre para hacer una pequeña diferencia y ponernos al día y poder pagar las deudas de estos meses de luz, agua, gas, licencia comercial y no, ni siquiera tenemos para pagar este mes. No entendemos estas medidas, y repito nos quedamos en casa si quieren, hasta a mí me conviene pero danos algo, una ayuda económica para paliar esta situación. Aunque sea 20 mil pesos, pero no hay nada, cierran y listo".

Nuestras ventas bajaron hasta un 80% y para colmo ahora hay un aumento a los empleados de comercio, 30 mil pesos que hay que pagar en seis cuotas, como hacen los propietarios que tienen empleados para pagar el aumento si ni siquiera pueden pagarle el básico.

Con respecto a como continuaran en los próximos días, Georgina afirmó que van continuar con las persianas en alto tanto en el centro capitalino, como en el bajo y en el oeste: "Estamos organizados en grupos de whatsapp, si llega algún inspector con alguna idea de clausurar, se avisa por mensaje y los comerciantes que están cerca van a ir hasta el lugar y sacar a los inspectores, van a pasar un mal momento".