Empresa que invertiría en Roca, lo hará en Allen

Directivos de NRG Proppants Argentina firmaron un acuerdo con la intendenta de Allen, Liliana Martín y anunciaron que la planta de procesamiento de arenas de fractura para abastecer a las operadoras de Vaca Muerta se instalará al norte de Allen

Martin señaló que se prevé la realización de obras de infraestructura a cargo de la empresa para dotar al Parque Industrial Norte de los servicios de agua y energía eléctrica. Como contraprestación el municipio entregará la posesión de una parcela a NRG Argentina para el desarrollo de su proyecto.

“El acuerdo lo venimos trabajando hace unos días. Es muy importante para dotar de infraestructura al parque industrial. Esta empresa tiene la capacidad para hacerlo, explicó Martin.

“La instalación de esta compañía en Allen significa un fuerte impulso para el desarrollo del Parque Industrial Norte, que actualmente no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de ningún tipo de empresa. De esta manera se generarán más de un centenar de puestos de trabajo, y la posibilidad de instalación de nuevas industrias en nuestra ciudad”, señaló

La polémica se generó porque la intendenta de Roca, María Emilia Soria anunció el convenio hace un año para el Parque Industrial II de Roca, que finalmente se realizará en Allen.

“La verdad es que sé que desde la empresa venían teniendo charlas con otros municipios. Es lógico que tengan una visión empresarial y que elegirán la que más les convenga. Con Soria no hablé. No creo que tenga que hablar, de ninguna manera. Las negociaciones son con cada intendencia en particular. Para nosotros es una empresa que nos provee infraestructura y es muy importante. No es una rivalidad entre municipios. Cada uno dentro de su ejido entabla sus charlas y los acuerdo como mejor les parece y por eso la empresa opto por un municipio por sobre otro”, finalizó Martin.