Murió de Covid la presidenta del Deliberante de Choele Choel

Tristeza en Choele Choel por la muerte de Miriam Silva, la presidenta del Concejo Deliberante. La mujer de 56 años estaba internada en estado crítico desde hace varios días en Viedma, luego de haber dado positivo al test de Covid-19.

El intendente de Choele Choel, Diego Ramello y su equipo de gobierno manifestaron el acompañamiento a sus hijos, hermanos y amigos. Además, se decretó tres días de asueto administrativo municipal.

Silva asumió en junio como titular del Deliberante tras la renuncia al cargo de Cecilia Cornejo del espacio político Juntos Somos Río Negro.

Silva confirmó que el test de coronavirus le dio positivo a través de las redes sociales y que estaba internada por ser considerada paciente de riesgo. “Estoy tranquila, aunque admito que no me lo esperaba, con algunos síntomas como dolor de cabeza, tos y una leve congestión. Seguiré internada en el hospital y quiero agradecer a todo el personal, médicos y enfermeros que me atienden muy bien. A todos mis contactos muchas gracias por los mensajes y llamados que recibo todo el tiempo son una caricia al alma en este momento. Hay que seguir cuidándose mucho!”, expresó en la publicación.