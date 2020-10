Casi 300 golondrinas ya están en Valle Medio

Comenzaron a llegar los trabajadores golondrinas a la zona productiva de Río Negro. Ya ingresaron 8 colectivos con personas del norte argentino. Así lo aseguró el titular de UATRE, Sergio Alarcón. “Los trabajadores deben venir con un hisopado negativo y tienen que hacer 14 días de aislamiento en la chacra donde van a trabajar. de aislamiento. Y el colectivo que los traiga tiene que venir con todos los permisos para poder circular. Hasta el momento ya llegaron entre 7 y 8 colectivos. En su mayoría los trabajadores fueron a Valle Medio, muy pocos quedaron en la zona del Alto Valle”

Alarcón aseguró que “nosotros les recordamos a todas las empresas que deben cumplir con lo que marcan los protocolos. No solo habrá multas sino también habrá clausuras de las empresas o productores que no cumplan. Los trabajadores son conocidos, son los que vienen año tras año. Desde el ministerio de Salud se van a realizar controles y lo mismo sucederá desde la Secretaría de Trabajo para ver que se cumplan las condiciones sanitarias”

El titular de UATRE señaló que desde el inicio de la pandemia hubo muchos trabajadores que se contagiaron. Hubo problemas con algunas empresas que no les querían pagar a los trabajadores que se contagiaron de Covid. Nosotros hicimos las denuncias en Trabajo y se los intimó a que paguen.

La parte empresaria no tomo en cuenta la gravedad de la pandemia. Nuestros trabajadores están muy expuestos, pero no pueden decir que no se cuidan. Ellos también tienen una vida y tienen hijos y esposas, tienen cosas que hacer. El coronavirus está en cualquier parte y cualquiera puede contagiar”, finalizó Alarcón.

Por otro lado, el secretario de Trabajo, Jorge Stopiello, mantuvo junto a su par de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, una reunión con el delegado provincial del Registro Nacional del Trabajador Rural y Empleador, Ricardo Ledo.

El objetivo del encuentro fue establecer un acuerdo de colaboración entre la cartera laboral rionegrina ante la llegada de trabajadores migrantes para trabajar en la temporada de cosecha.

En este acuerdo el Renatre realizará los controles en las provincias de origen: Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Misiones. Mientras que el organismo laboral rionegrino hará lo propio en los puntos de acceso a la provincia con apoyo de la Secretaría de Seguridad