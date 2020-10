Ahora, el uso de plasma no hace más leve la enfermedad

Un estudio realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, permitió demostrar que el plasma no solamente no cura a las personas con coronavirus, sino que tampoco hacen que la enfermedad sea más leve o más corta. Mientras tanto el suero equino se sigue probando y recién en noviembre podría haber resultados parciales.

El Jefe de Infectología del Hospital Castro Rendón, Adrián Morales, explicó en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, que las pruebas se realizaron sobre un grupo control (varias personas infectadas para poder comparar), a la mitad de los pacientes se les aplicó plasma con una gran cantidad de anticuerpos, mientras a la otra mitad se les suministró un placebo, obteniendo el mismo resultado con ambas sustancias.

“Después salió una recomendación desde el Ministerio de Salud, para que se use en los primeros días de la infección, cuando las personas todavía no desarrollaron sus propios anticuerpos” dijo Morales, y agregó que las pruebas se hicieron en personas con cuadros avanzados de la enfermedad, es decir que en la práctica aplicar plasma en los primeros días es difícil de concretar debido a que los pacientes rara vez llegan a una consulta temprana.

En definitiva lo que prueba este estudio es que el uso del plasma para tener efectos favorables, “quedaría restringido a pacientes en estadio temprano de la enfermedad, si es que uno lo puede llegar a diagnosticar”. Morales explicó además que la metodología de estudio la llaman “doble ciego”, ya que el paciente no sabe si le están administrando el plasma o un placebo y tampoco lo sabe quién se lo administra “sino un tercero que es quien analiza los datos para evitar cualquier tipo de observación subjetiva, porque normalmente cuando se ensaya un tratamiento, el que lo ensaya tiene la esperanza de que funcione”.

Sobre la experiencia del uso de plasma en el Castro Rendón no hay conclusiones porque no hay grupo con el que se pueda comparar y es muy subjetivo “por eso nos quedamos con el estudio del Hospital Italiano”.

En referencia al suero equino que se está aplicando en Castro Rendón, el estudio también se hace sobre un grupo control, a los pacientes se les aplica el suero y a otro un placebo bajo la misma metodología “ciega”, “el personal de farmacia prepara la droga y el análisis de datos se hace en otro lado”. Recién en noviembre podrían tener un análisis parcial de datos.

El especialista explicó que la diferencia entre el plasma y el suero equino, es que este último es artificial, es decir que se fabrican en gran volumen los anticuerpos, al inyectarle el virus al caballo. Lo que se está estudiando además de la eficacia es que no provoquen efectos adversos y al igual que el plasma, el suero equino debe aplicarse durante los primeros días de la enfermedad.

No hay mucha investigación sobe el suero equino, pero se fundamenta en las pruebas de laboratorio, es decir que en un tubo de ensayo se combina el virus con un medicamento y se ve si el virus queda inhibido o no crece. “En el laboratorio parece que esto da resultado, pero es muy distinto probarlo en un ser humano”. “De por si se probaron cientos de medicamentos, pero no tenemos uno que dé verdaderamente resultado”, solo el remdesivir tiene un resultado parcial pero “en el país no tenemos” afirmó el infectólogo.

Podés escuchar la nota completa de Adrián Morales acá: