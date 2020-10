Leche con jeringa para salvar chivitos ante falta de forraje

La situación de los productores en el interior neuquino, puntualmente en Las Coloradas, (sudoeste neuquino), es crítica, ya que tuvieron que alimentar con leche en jeringas a los chivitos, para impedir el hecho de que muchos mueren de hambre por la falta de forrajes.

Maximiliano Ibarra productor de la zona, en dialogo con mejorinformado.com señalo que los crianceros están desesperados porque están perdiendo gran parte de producción: "La verdad que la situación acá en el campo es muy difícil, ya que se está perdiendo toda la producción. Lo que van a tener los crianceros como sustento para este año ya es nula porque el clima jugó una mala pasada. Los chivos que están naciendo se están muriendo todos", afirmó con preocupación.

Le dan leche en jeringas a los chivitos para que no se mueran de hambre.

La Pandemia, la falta de alimentos y el clima, les están jugando una muy mala pasada a los crianceros del interior capitalino.

Se necesita forraje y maíz: "Hay chivos que nacen y sus madres no pueden alimentarlos. Por eso estamos dándole a los chivitos leche con jeringas para que puedan aprender a comer y luego poder darle con la mamadera", dijo y además, agregó que ante esta gran problemática, se le suma que en la localidad están aislados debido a la cantidad casos de Covid: "no podemos salir a ningún lado y hay algunos productores que directamente no cuentan con fondos para poder comprar forraje y poder pasar esta situación".

Preocupación en los crianceros; pierden los chivitos por falta de forrajes.

Por dicha situación, piden respuestas inmediatas: "No nos sirven que tarden días en darnos soluciones para que se puedan salvar los animales que están naciendo ahora y las chivas que están por parir si consumen alimentos o maíz van a estar más preparadas y no perder lo que ha nacido hasta ahora".

En Las Coloradas, el peor año para los productores y crianceros.

Luego de que Ibarra junto a otros productores y crianceros de la región publicaran las imágenes de sus animales muertos y expongan en las redes sociales esta preocupante realidad que viven y la gran crisis económica por la cuál atraviesan, desde el gobierno provincial se comunicaron con ellos y "gracias al facebook, se movieron algunos hilos y ya están viendo cómo ayudarnos y que podamos salvar aunque sea nuestras últimas producciones".