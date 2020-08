Pierden sus animales bajo la nieve y la ayuda no les llega

Siete poblaciones rurales asentadas en el límite entre Villa La Angostura y Bariloche, a orillas del lago Nahuel Huapi, están a punto de perder todos sus animales producto de las intensas nevadas, que les cortaron los caminos para ir a rescatarlos o darles alimentos. Muchos han muerto de hambre al no tener pasturas y otros quedaron sepultados bajo la nieve. Por protocolo, Prefectura no les permite ir a rescatarlos en botes navegando por el lago. Sienten, además, la presión de Parques Nacionales para que vendan sus tierras y “venga alguien con plata y se las compre”, y esos paisanos “se van a la ciudad para hundirse en el alcohol”, comentó un referente de esas poblaciones en conversación con mejorinformado.com.

José Lucas Melo explicó que es muy crítica la situación de esas siete poblaciones radicadas desde siempre en la costa del lago Nahuel Huapi. En cada población hay dos o tres familias y por disposición de Parques Nacionales, cada población puede tener un máximo de 35 animales vacunos.

“Los animales en riesgo son todos; hasta ahora tenemos una docena de caballos muertos, mucha cantidad de vacas que están tapadas por la nieve y a las que les alcanzamos a dar, muy de a poco, algunas ramas para que coman, y murieron muchas ovejas”, señaló. “Somos los últimos pobladores de la provincia de Neuquén sobre la costa del lago, y como siempre somos los olvidados”, dijo Melo.

“La nieve llegó hasta un límite que no lo esperábamos. Por suerte aún nos quedan algunos maitenes que nos ayuda. Pero todavía falta lo peor, que es la primavera que nos va a agarrar con los animales pariendo. Se va a complicar porque no tendrán comida y el pasto no crece”, agregó.

En esa zona también sufrieron el impacto de la aparición de las ratas con la floración de la caña. “Al poblador de La Estanzuela –la última población limítrofe con Río Negro- el año pasado lo sorprendió la aparición de las ratas. Sus animales comen caña y la caña se secó y no tiene qué darles de comer a sus animales. Y ahora la nevada. El forraje llega siempre a los pobladores que están cerca de la ruta”, comentó.

“Al poblador Cayún se le están muriendo todos los animales. Prefectura no le permite sacarlos en balsa por el lago porque le dicen que no están autorizados, y una muy antigua picada que se utilizaba para llegar al paso Samoré está tapado por nieve”, explicó.

Luego señaló que “los de La Estanzuela, solo van a poder recuperar 10 vacas y 4 o 5 caballos; en el paraje El Arbolito hay familias que alcanzaron a comprar fardos antes de la nevada, pero en El Rincón no tienen nada y se quedaron sin animales”.

“A algunos pobladores, que no son de esta zona sino que están cerca de la ruta, les han descargado fardos y hasta chivos. Pero a nosotros ni siquiera maíz para las gallinas nos trajeron”, contó con desazón, y añadió que “la provincia de Neuquén se olvida de los pobladores de esta zona. Todo es nieve, turismo y plata, pero nosotros somos los olvidados”.