No habrá extensión del ciclo escolar en Río Negro

La ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia aseguró esta mañana a la Radio El Cordillerano que no se evalúa la extensión del ciclo lectivo del 2020 durante enero y febrero. “Va a haber escuela de verano, pero no es una continuación de las actividades formales, no habrá una extensión del ciclo lectivo posterior al mes de diciembre”, aseguró

Hoy un equipo de salud evaluará una guía nacional para el dictado de clases presenciales de los últimos años de la primaria y secundaria. “Es probable que se apruebe; nosotros tendremos una reunión con la gobernadora para analizar la situación en Río Negro y qué es posible implementar o no”, indicó

Sobre la propuesta destinadas a estudiantes de los últimos años de la primaria y a secundaria, anticipó que la guía y los protocolos presentados por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta podrían ser aprobados por el Consejo Federal que integran todas las provincias.

“La idea de hoy es que la gente de Salud evalúe y haga aportes a la propuesta y luego nosotros, los ministros provinciales, vamos a tener una reunión en la que seguramente aprobemos”, indicó Tracchia.

La ministra señaló que “hacia el interior de la provincia la situación de las regiones y ciudades es muy heterogénea, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en una habilitación de clases presenciales. Yo no descarto ninguna posibilidad y siempre que podamos generar una apertura vamos a trabajar en ese sentido. Todo lo que charlamos con los gremios y supervisiones tiene que ver con generar las condiciones para poder abrir las instituciones escolares. Aunque sea corto el tiempo que nos queda ese vínculo que se pueda dar es importante”.