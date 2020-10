La gobernadora cuestionó la "demagogia abusiva" del INAI

Viejas disputas políticas entre la gobernadora Arabela Carreras y la titular del INAI, Magdalena Odarda. Precisamente la gobernadora, sin nombrar a la ex candidata a vicegobernadora por el Frente de Todos, acusó de entregar tierras "con demagogia abusiva" y de "dilapidar los bienes de la provincia".

Tras el conflicto entre el Ejercito y una comunidad mapuche de Bariloche, se conoció que los Millalonco-Ranquehue fueron reconocidos en el año 2011 como poseedores de unas 350 hectáreas que están a nombre del Estado Nacional y en resguardo del Ejercito. Ante esto, la mandataria apuntó hacia la política del INAI, que es presidido por la ex Senadora Odarda, quien además compitió contra la fórmula Carreras-Palmieri en las pasadas elecciones provinciales acompañando a Martín Soria.

En pleno aislamiento, tras ser considerada contacto directo del ministros Juan José Deco, Carreras fue entrevistada por María Laura Santillán en CNN Radio. “Es un predio del Ejercito que está destinado a un Parque Central para los barilochenses y los turistas que vengan a la ciudad. La comunidad tiene un conflicto con el Ejército desde hace mucho tiempo. Es una pena que algunos tengamos que cumplir la ley y otros que puedan avanzar sin cumplirla”, se lamentó.

El abogado de la familia Ranquehue que ocupa el predio de Villa Cohiues sostuvo que desde 2003 el estado nacional reconoce a la comunidad como poseedores ancestrales de esas tierras. Sin embargo la gobernadora insistió en que “queremos convivencia pacífica, queremos que el Ejército proteja sus propiedades y nos permita construir un proyecto más integrador”, en relación a un proyecto para hacer un enorme parque entre el lago Nahuel Huapi, el Gutiérrez y el Moreno.

Y luego dirigió sus críticas directamente contra el organismo que preside Odarda: “Hay una demagogia abusiva que otorga tierras como si fueran de su propiedad. Ningún funcionario nacional puede disponer de los bienes que son de los argentinos. La titular del INAI dilapida los bienes de la provincia. Usa su cargo para disponer de los bienes de todos”.

El nuevo capitulo en contra de las ocupaciones mapuches argumentando la tenencia ancestral, surgió a partir de la decisión del Ejercito de demoler un enorme invernadero que la comunidad Millalonco-Ranquehue había construido en un predio ubicado al frente de donde históricamente viven, sobre la ruta provincial 82. Según el abogado Matías Schraer, los trámites comenzaron hace años y recién en 2003 tuvieron avances para el reconocimiento que llegó en 2011, cuando se mensuró el predio y se inscribió en catastro, aunque no se avanzó en la titularidad de esas 350 hectáreas.

Hace unos dos meses, en relación a la toma de Villa Mascardi, la gobernadora le había pedido a Odarda que "distinga a las comunidades mapuches pacíficas de un grupo de inadaptados violentos", a lo que la titular del INAI le contestó que el organismo "se circunscribe a efectivizar el respeto a las pautas culturales y a la defensa de los derechos específicos reconocidos al pueblo indígena” y que “el instituto no dispone de funciones jurisdiccionales. No acusa, no procesa, ni juzga".