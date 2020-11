Sacaron un "cadáver" a la vereda, cansados de un conflicto

Un paro del gremio ATE colapsa, desde hace más de una semana, las calles de la localidad cordillerana de San Martín de los Andes, de basura y residuos domiciliarios, ya que por la medida se ve afectada el servicio de recolección.

La situación se tensó aún más durante este jueves por la mañana cuando los gremialistas no permitían la salida del intendente Carlos Saloniti de las oficinas de Camuzzi, y debió presentar personal policial para asegurar la salida del jefe comunal que dialogó con los manifestantes.

Pero en el medio, entre el Municipio que sale a recoger la basura por su cuenta con sus funcionarios, cuando lo que tiene que hacer es garantizar el servicio, y los trabajadores estatales que en el marco de una pandemia por una protesta dejan 8 días sin realizar una tarea que es esencial para higiene, está la población.

Un vecino se hartó, y decidió reclamar también, pero con una broma de humor negro, que roza el mal gusto, pero que pone de manifiesto la dura situación que se vive con los residuos en San Martín de los Andes. Simuló arrojar un cuerpo humano envuelto en bolsas de residuos, como si fuera un cadáver:

"Lo sacamos afuera...no se aguanta el olor... ya van varios días y el recolector no pasa...veremos si así lo pasan a buscar. Mi protesta por la falta de recolección de basura" aclaró el habitante de la localidad.

En tanto, Saloniti señaló que la situación económica de la localidad es "angustiante”: “Hoy nuestra realidad es que llegamos al límite para pagar los sueldos, lo dijimos en la conciliación obligatoria, decimos la verdad, no tenemos plata”, indicó el intendente, y agregó que el municipio no está en condiciones de “otorgar un aumento” y recalcó que "respetamos el derecho a huelga, pero no vamos a ceder ante la extorsión".