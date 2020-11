Está la plata y definen cómo sigue el ensanche de la 22

El titular de Vialidad Nacional en el Distrito Río Negro, Gustavo Casas detalló esta mañana que «se están consensuando alternativas para poder definir finalmente el proyecto de los tramos de la Ruta 22 entre Cervantes-J.J. Gómez y J.J. Gómez-Fernández Oro. En este sentido aseguró que «hay que definir cuestiones técnicas, pero los recursos económicos, que es lo más importante, están. Durante mucho tiempo estuvieron paradas las obras en la Ruta 22. Afortunadamente se avanza rápidamente ahora, luego de que llegaran los recursos necesarios».

«Estamos hablando con los Municipios de Cervantes, Roca y Allen para poder continuar con el tramo más paralizado. La idea es pensar juntos el proyecto. Ya no se decide desde Buenos Aires, ahora lo determinamos desde acá, pero también atendiendo las cuestiones técnicas y de seguridad. La idea es que la Ruta 22 no modifique el paisaje roquense, pero también entender que no planche la transitabilidad, entendiendo que es una de las rutas más transitadas del país. Sobre el tramo de la ruta 22, en Roca, estamos analizando dos alternativas”, aseguró

Sobre el amparo judicial que interpuso el Municipio de Roca junto a más de 20.000 vecinos, Casas indicó que «se está trabajando para evitar la famosa muralla en su paso por Roca. Estamos en tratativas, pero por ahora son reuniones en privado. Todos tenemos que respetarnos y encontrar una idea superadora».

Casas, además señaló que “los avances sobre los otros tramos, el de Gral. E. Godoy-Cervantes, donde resta el 13% de obra para su finalización, y Fernández Oro-Cipolletti que lleva el 65% completado.

“Ojalá termine mi gestión con la obra avanzada o a punto de terminar en la Ruta 22. Con la obra terminada de la 23, seguro, porque no hay objeciones desde el punto de vista del diseño entonces se vuelva recurso y se avanza. En la 22 tenemos que conversar”, aseguró Casas.

La Ruta 23

Sobre los avances de obra en la Ruta Nacional N° 23 indicó que «restan 95 kilómetros de asfalto para que esté finalizada. Esto motivará que los valletanos que quieran viajar a la zona cordillerana o viceversa, no tengan que ir por Neuquén, sino que, viajando por la Línea Sur, fortaleciendo también el turismo y la economía de esa región. Creemos que en un año y medio estará terminada. Es una ruta preciosa, con subidas, bajadas. El recurso está. Le digo a Weretilneck que señalo que no estaba contemplado el recurso, que sí, el recurso está contemplado en el presupuesto”

Reclamo en Puente 83

“Nosotros estamos escuchando los reclamos de los vecinos a través del intendente Claudio Di Tella y cada cosa la ponemos en análisis. Hay que estudiarlo y hay que atender todas las posibilidades. Las conectoras son de una sola mano y los vecinos nos hicieron pensar en las calles laterales para utilizar como mano contraria a la colectora. Los puentes están cada 4 km o hacer un puente peatonal con rampas para bicicletas o motos, estamos estudiando cual puede ser la mejor alternativa”, concluyó Casas.