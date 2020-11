Rebelión de comerciantes en San Martín contra la Fase 1

Medio centenar de vecinos, muchos embanderados y con carteles, llegaron esta tarde caminando y también en vehículos hasta la plaza San Martín, para luego trasladarse a la intendencia para reclamarle al jefe comunal, Carlos Salonitti. El malestar es porque a partir de las 00 horas de este miércoles, San Martín de los Andes ingresa a Fase 1 por 6 días, ante el aumento de contagios por Covid.

No sólo los vecinos se quejaron por el confinamiento al que ingresarán, sino muchos comerciantes y empresarios, que sienten amenazada la actividad, teniendo en cuenta que el próximo 1° de diciembre comienza oficialmente la temporada de verano.

Ante la presión popular, Salonitti salió a recibirlos, pero no hubo una pizca de acuerdo: el intendente ratificó las medidas adoptadas en el marco de las recomendaciones del Comité de Emergencia. No obstante, hay sectores claves en la economía local, como la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) y la Asociación de San Martín de los Andes de Agencias de Viajes y Turismo, que anticiparon su negativa a las restricciones.

Al respecto, Lucas Mántaras, presidente de la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, dialogó con 24/7 Noticias y opinó que “es una medida atemporal, que no es la situación que se está viviendo. Lo que nos explicó el titular de la Zona Sanitaria IV, es que no está desbordada la situación sanitaria, sino que necesitan rastrear los conglomerados ante la circulación comunitaria existente. Es decir, el problema es la falta de previsibilidad”. “Ahora habrá más casos porque llegó el trailler de Detectar y posiblemente se tenga un pico de casos pero eso no significa que cambie la situación a la que tenemos ahora”.

"La gente está cansada que le corran la zanahoria de lugar, porque hace 8 meses que nuestra comunidad está aislada. Entonces si llegamos a esta situación, es porque algo falló, algo fracasó", concluyó.

