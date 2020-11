Denuncian a Aerolíneas Argentinas por abandono de persona

Andrés Vallejos es Argentino pero vive en Brasil, hace un mes murió su mamá y por trámites legales necesita llegar a Neuquén pero Aerolíneas Argentinas lo está haciendo vivir una odisea si medir consecuencias. El es paciente de riesgo con medicación diaria y está sufriendo el destrato en Ezeiza, donde pasa actualmente sus horas.

Noelia es su hermana, y contó por AM 550 y CN 24/7 lo que está viviendo Andrés. “El 20 de octubre compró cuatro pasajes desde Brasil hasta Neuquén, tendría que haber llegado el domingo entre las 20:30 y 21” pero eso no pasó, “48 horas después de comprar los pasajes, que pagó en efectivo, le llega un correo diciendo que el vuelo de Buenos Aires a Neuquén se iba a reprogramar. El comenta su situación, que es portador de HIV, que no podía quedarse 17 horas en Ezeiza. No le dieron otra solución".

Además 48 horas antes de salir de Brasil, "le mandan otro mail con un papel con una reglamentación, donde él firmaba y con eso supuestamente ya podía circular por Argentina y podía subir sin ningún trámite al vuelo”.

“Llegado a Bs As se acerca para confirmar su vuelo” sigue el relato Noelia, “le dicen que no va a viajar, que si quería podía comprar un adicional para salir antes. Él se niega” y le pidieron que se baje la aplicación Cuidar para poder viajar finalmente hoy lunes.

Si bien parece que la historia de Andrés terminaba en ese viaje, no sucedió. A la hora de embarcarse, ninguno de los documentos le sirvió. Insistió en que necesita llegar por cuestiones legales y por la muerte de su madre, la respuesta que tuvo fue un “No. No vas a poder tomar el vuelo porque tu mama falleció hace un mes”, algo que claramente Andrés recordaba.

“Supuestamente su pasaje quedaba abierto hasta el 4 de noviembre” tenía que pagar para eso, pero buscando más información se enteró que ese vuelo iba desde Buenos Aires hasta Comodoro Rivadavia y luego llegaba a Neuquén. Para evitar más inconvenientes con los permisos no lo aceptó y espera poder el próximo 6 de noviembre llegar a la ciudad, aunque no tiene nada confirmado aún.

Noelia contó que hay más neuquinos viviendo la misma situación, y Aerolíneas no les da una solución. Si bien no está permitido, varias son las personas que están esperando en Ezeiza. “Había una chica trasplantada, un hombre en silla de ruedas, con sus acompañantes. El trato de la gente de Buenos Aires era pésimo con los que reclamaban de manera pacífica, no había empatía” dijo Noelia y denunció que todo lo agilizaban con dinero de por medio cuando los que estaban reprogramando los vuelos no eran los pasajeros.

“Es muy triste porque siento que juegan con el estado emocional de cada persona, con la fragilidad mental de cada persona y con el tiempo. Porque hay gente que realmente no tiene tiempo. Mi mama falleció, él se despidió por teléfono, en ese momento no había vuelos. A lo mejor hay gente que tiene la posibilidad de despedirse de un familiar y tampoco lo puede hacer porque pasan estas cosas” lamentó con angustia Noelia, quien espera poder recibir el próximo viernes a Andrés.