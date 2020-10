No pudieron volar desde Ezeiza porque viven en Roca

Después de siete meses los volvieron los vuelos de cabotaje a los cielos argentinos. Así fue como muchas personas esenciales pudieron llegar a la capital neuquina. Pero hubo otros que se quedaron en la puerta del aeropuerto, con las valijas listas y los pasajes en la mano sin poder embarcar por tener domicilio en Río Negro, tuvieron que ver como se iba la posibilidad de regresar a casa tras 217 días.

Esa es la historia que descubrió la conocida movilera de Radio Mitre, Mercedes Ninci, quien en su recorrida de la mañana, vio como Agustina y su abuela Ester masticaban bronca en la puerta del aeropuerto de Ezeiza. Es que después de comprar los pasajes por internet, y haber gastado 4 mil pesos en remis desde San Pedro, se enteraron que al no tener domicilio en Neuquén, y no ser personal esencial, no podían embarcar.

La adolescente de 13 años vive en Roca, pero está desde febrero en la casa de su abuela en San Pedro, donde la encontró la pandemia. Es que había acompañado a sus padres y quedaron varados. Luego, cuando se abrió la ventana para viajar, no lo podían hacer más de 3 personas por auto, entonces la familia decidió que se quedara, para regresar apenas surja la posibilidad.

En el video de instagram que grabó la popular movilera con acento cordobés, la abuela Ester comentó que "no pudimos viajar, tomábamos el vuelo a Neuquén y teníamos como destino General Roca, en la provincia de Río Negro" y luego explicó que "no pudimos volar porque tenemos que tener protocolo de salud y no tenemos. Si no sos de la provincia de Neuquén, no podes viajar".

"Vinimos de San Pedro a Ezeiza en remis. Cuando comprarnos el pasaje no nos dijeron nada, ni siquiera es por teléfono sino todo es por internet, no te atiende un operador que pueda dar una explicación. Por Whatsapp te responde un bot de respuesta instantánea", aseguró Agustina, con términos más propios de una milennials.

Pese a que la vuelta de los vuelos estuvo consensuada con los gobernadores, ningún referente rionegrino tuvo en cuenta que en la zona más poblada de la provincia, no hay aeropuertos con líneas comerciales, por lo que es imposible que cualquier persona que viva en el Alto Valle y que no tenga el certificado de esencial, pueda volver a su domicilio.

Sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades de la aerolínea, tanto Agustina como Ester tuvieron que volver a subirse al remis, que les cobró la espera y regresar a San Pedro, donde esperarán una nueva posibilidad de volar.