Venta de pasajes en la ETON no estaba habilitada

Ante la denuncia de la venta de pasajes desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Neuquén (ETON) teniendo como destinos localidades de la provincia, como por ejemplo a San Martín de los Andes, el Director Provincial de Transporte, Luis De Brida aclaró que no hay ninguna empresa habilitada para realizar estas operaciones.

“Estamos trabajando en eso, primero las empresas deben pedir el permiso al gobierno provincial, que a su vez está tramitando con distintas localidades la aceptación del inicio del servicio” explicó De Brida en La Primera Mañana por AM550 y remarcó que “el único punto al que tiene acceso hoy el transporte terrestre es la ciudad de Neuquén”.

Si desde alguna empresa de la ETON se han vendido pasajes, con destino dentro de la provincia de Neuquén se debe denunciar a la Dirección de Transporte provincial, pero si la venta se hizo con origen o destino fuera de la provincia debe intervenir la CNRT, cada organismo fiscalizador accionará contra la empresa sancionando más allá de la cuestión comercial, para esta última se debe dirigir la denuncia a Defensa del Consumidor.

De Brida fue insistente que no hay servicios provinciales habilitados para la venta, “no hay boletería habilitada a nivel provincial”, pero ante las denuncias de pasajeros que ya adquirieron su boleto, dijo que desde la Dirección de Transporte investigarán sobre estas operaciones, “me llama la atención, las empresas provinciales saben, hemos tenido reuniones y ninguna ha demostrado interés en particular en iniciar los servicios ya que no había demanda. No tiene ningún respaldo normativo que les permita a ellos vender ningún tipo de pasaje”.

Además explicó que la provincia está en una etapa en la cual recién se esta habilitando la circulación en la provincia bajo determinadas condiciones, para particulares, “el transporte público tiene que pasar por otra etapa, que las terminales tengan su propio protocolo o bien adopten el que tiene provincia” y eso implica dispones de un equipamiento y un sistema de control que el municipio tiene que costear. “Cada localidad es una situación particular, las localidades se van a habilitar para recibir el transporte en función de que tengan terminal”.