Escándalo: vendieron pasajes en Neuquén pero sin permisos

El primer día del inicio de la temporada de verano en Neuquén podría arrancar con algunas complicaciones serias, por ejemplo, pasajes que se vendieron para circuitos dentro del territorio provincial, aunque aún no están autorizados los transportes. La información fue confirmada anoche desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en Neuquén.

“Dentro de la provincia de Neuquén no hay traslado posible, no está autorizado todavía”, explicó Verónica Madrazzo, titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en Neuquén. Sin embargo, este diario pudo confirmar que hace más de un mes que diferentes empresas vendieron pasajes a localidades como San Martín de los Andes, desde la página de la ETON.

Estas contradicciones, en el inicio de la temporada de verano en Neuquén, generarán un dolor de cabeza a más de uno. Algunos de esos viajeros se contactaron este lunes para denunciar la situación, porque precisamente desde la ETON, no tienen respuesta respecto a una fecha de habilitación, sólo que se está trabajando en ese sentido. “Nunca nos dijeron que se podía cancelar, al contrario, nos pedían un certificado libre de Covid para adquirir el pasaje. Yo tengo para el viernes y ahora me dicen que no hay transporte”, escribió indignada una mujer a Mejorinformado.com y nos envió copia del pasaje adquirido, para el próximo viernes, a San Martín de los Andes.

Desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en Neuquén se informó que a partir del 31 de octubre el servicio de repatriación se canceló. Tras largos meses, entró en vigencia el transporte público de pasajeros, pero de mediana y larga distancia, para personal esencial, traslado por razones médicas y aquellos que estén lejos de su domicilio, aunque cada empresa debe pedir autorización. El problema ahora es el transporte de corta distancia, dentro de la provincia de Neuquén; precisamente el circuito turístico que se quiere promocionar a partir del inicio tan esperado de la temporada estival.