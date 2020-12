Alegatos finales en el jury al fiscal Santiago Terán

Con los alegatos de las partes, que contarán con 45 minutos cada uno para producirlos, termina este viernes el jury de Enjuiciamiento al fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, por presunto mal desempeño en sus funciones, por sus declaraciones públicas en las que, entre otras expresiones, sugirió a las mujeres “armarse” para evitar ser víctimas de femicidio.

El primero en presentar su alegato será el fiscal del jury, el camarista civil Marcelo Medori, y luego lo hará el propio Terán, quien ejerció su propia defensa.

A Terán lo denunciaron el fiscal general José Gerez, el diputado provincial Mariano Mansilla y el gremio de los empleados judiciales SEJUN. También se sumó el colectivo feminista MuMaLa (Mujeres por la Matria Latinoamericana).

En la jornada de este jueves, el jurado –presidido por el titular del TSJ, Germán Busamia-, recibió dos declaraciones reservadas, de los profesionales en psicología y psiquiatría Lionel Seidemberg y Rodrigo Navarro. Sus dichos no tuvieron alcance público y sólo lo hicieron para las partes y el jurado.

Sí tuvieron carácter de públicos los testimonios de Norma Gregov, ex empleada del Poder Judicial con servicios en Cutral Co y quien se consideró “estrecha” colaboradora de Terán, desde que éste llegó a la Justicia como secretario. Dijo que no tenía “nada de que quejarme” en cuanto al trato que Terán le dispensaba a ella y al resto del personal, en su mayoría mujeres.

Luego declaró el dueño de la radio La Roca FM de la comarca petrolera, Basilio Galarza, quien afirmó que el fiscal “siempre tuvo buena relación con la prensa”.

Galarza fue el autor de la entrevista a Terán, el 6 de agosto de este año, en la que el suspendido fiscal dijo sentirse “molesto” por el contenido de la publicación de la página web de la FM Fuego –donde dio el reportaje original de la polémica-. Declaró que le dijo que esa publicación “le cagó la vida”.

El último testimonio de la jornada fue el de María Florencia Jara Martínez, cuidadora de los hijos de Terán, y quien señaló que jamás tuvo entredicho alguno con el fiscal luego de revelarle que está en pareja con otra mujer.

La transmisión vía zoom se interrumpió cuando comenzó la reproducción de la totalidad de las entrevistas periodísticas a Terán, incluida la de C5N que le valió un cuestionamiento generalizado por su tratamiento a la periodista Lucila Trujillo.