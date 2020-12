Recomiendan a los neuquinos usar barbijos en Nochebuena

A una semana de las celebraciones por Nochebuena, desde el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén elaboraron recomendaciones especiales para disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de que los neuquinos: "no se relajen" y que se sigan cuidándonos frente al COVID-19. Piden que "aunque la reunión sea al aire libre debe utilizarse tapabocas todo el tiempo mientras no se come o bebe".

Dado que las reuniones con familiares y amigos suponen diferentes niveles de riesgo, es necesario que estas se den en el marco de la responsabilidad social, el cumplimiento de los cuidados y con números limitados de personas, indicaron en un comunicado. Asimismo, manifestaron que las opciones de menor riesgo siguen siendo las reuniones virtuales o aquellas que se realizan con el grupo familiar conviviente.

En el caso de realizarse reuniones con personas no convivientes, solicitan que los grupos deberían ser menores a 10 personas por encuentro. "Es muy importante que los participantes limiten sus reuniones o festejos sociales durante los 14 días previos, más aún si está previsto compartir la celebración con personas que presenten factores de riesgo, en especial los mayores de 60 años".

Dieron a conocer una serie de "recomendaciones especiales" para los encuentros:

• Reunirse con un grupo pequeño de personas, evitando en lo posible reuniones con más de 10 participantes.

• Respetar la distancia de 2 metros entre personas no convivientes.

• Debería evitarse el contacto físico como abrazos, besos, etc.

• En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos.

• Es preferible realizar las reuniones al aire libre dentro de las posibilidades, como en patios, terrazas, etc.

• Aunque la reunión sea al aire libre debe utilizarse tapabocas todo el tiempo mientras no se come o bebe.

• Si la reunión se lleva a cabo en un espacio cerrado, elegir el espacio más amplio disponible para garantizar el distanciamiento y aumentar la ventilación manteniendo puertas y ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

• Todos los que concurran a la reunión deben realizar lavado de manos con agua y jabón, al llegar y en forma frecuente. Si no es posible, puede utilizarse alcohol en gel.

• No compartir elementos o utensilios como platos, vasos, copas, etc., ni tomar del mismo vaso o botella.

• Se sugiere utilizar identificadores de vasos, botellas o sitios identificados en la mesa para que cada uno sepa cuáles son sus elementos.

• Lo ideal es que una o pocas personas sean las encargadas de manipular, servir y retirar la comida y los elementos de la mesa. Deberán hacerlo utilizando tapabocas en todo momento.

• Si se va a musicalizar, mantener el volumen bajo, de manera que las personas no tengan que levantar la voz o gritar para ser escuchadas.

Por último, resaltaron que las personas que sean casos confirmados de COVID-19 y no hayan sido dados de alta; las personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días; y las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 y aún no hayan sido estudiadas o estén esperando sus resultados, no deberían participar de las reuniones.