Un 30% de las empleadas domésticas dice que no cobró

La pandemia golpeó de lleno varios rubros, que aún, nueve meses después les cuesta recuperase. Las empleadas domésticas en Neuquén se sintieron y sienten desamparadas, no sólo por sus empleadores, sino también por el Estado: "A un 30% no les pagaron el sueldo porque sus empleadores les decían que no les correspondía porque no estaban registradas. Mientras que a otras compañeras les abonaron sólo el 50%", sostuvo Sonia Kopprio, titular del Sindicato del Personal del Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén en dialogo con la redacción de mejorinformado.com.

Luego de dos meses de iniciada la cuarentena, el pasado 18 de mayo el gobernador Omar Gutiérrez anunció la habilitación del personal doméstico en casas. Sólo quedaban autorizadas para trabajar en un domicilio particular por día. Además, la medida disponía (en su momento) evitar el uso del transporte público y "ordenaba" que, de ser posible, el personal asista al domicilio caminando, en bicicleta o en vehículo individual: "De no ser posible, el empleador deberá disponer de movilidad para su personal doméstico: taxis, remises o con su propio vehículo", se había indicado, situación que un 90% de los casos no sucedió.

"No querían quedarse sin nada y aceptaron las condiciones de sus jefes. Y la verdad que no tenía que ser así debían pagarle el sueldo completo a todas las empleadas domesticas, pero lamentablemente nadie regula nada", indicó con enojo Kopprio y agregó: "A muchas que están en blanco, lo que hicieron fue bajarlas de categoría, muchas que estaban en la 5ta las pasaron a la 4ta y las obligaban a ir a trabajar durante toda esta pandemia".

El pasado martes el gobierno nacional hizo oficial por medio de una resolución un aumento en las remuneraciones horarias y mensuales mínimas de las empleadas domésticas: un 28% en tres cuotas. Lejos de ser un alivio para las trabajadoras capitalinas, aseguran que: "No les quieren dar los aumentos, y la respuesta de los empleadores es que no tienen plata para pagar, pero sí tienen para irse de vacaciones. Si no tenés un sueldo para pagarle a una trabajadora que está bajo el índice de pobreza, ¿para que tienen empleada?", sostuvo Sonia en diálogo con AM550.

"Por mes una empleada cobra entre 11 mil y 12 mil pesos, algunas con suerte llegan a los 25 mil por ocho horas de trabajo".

El aumento del 28% comenzó a regir a partir 1ro de Diciembre: "El 10% al básico se cobra ahora más el 25% de zona desfavorable, mientras que en febrero el 8% y en abril sería un 10%. El año que viene hay que sumarle un 3% más que se incrementó a la zona desfavorable".

Preocupadas por llegar a fin de mes cumplían con su labor pese a la desigualdad económica: "Estos meses fueron muy duros se fue a trabajar igual en pandemia y se sigue haciendo, y el virus sigue. La gran mayoría no se pudo quedar en su casa para cuidar su salud y la de su familia; se han contagiado en algunos casos y a otras las han despedido con el motivo de la ´pandemia´", dijo indignada la titular del Sindicato de Empleadas Domésticas.

No tienen un porcentaje certero de la cantidad de empleadas despedidas en la región durante la cuarentena pero afirman que "no las indemnizan y cuando se los convoca a los patrones a una audiencia de mediación no quieren y dicen:¨Hacéme una demanda y en cuatro años me cobras".

En Argentina, la ocupación de las mujeres en el servicio doméstico remunerado representa el 16,5% del total de empleo de las ocupadas y el 21,5% de las asalariadas, según el último informe del ministerio de Economía de la Nación titulado "Las brechas de género en Argentina." Estas tareas están extremadamente feminizadas: entre las 877.583 personas que se dedican al servicio doméstico, el 96,5% son mujeres.

Cabe destacar que en Neuquén unas 2.055 debían percibir el Ingreso Familiar de Emergencia, ya que es uno de los sectores con mayor grado de informalidad. Las trabajadoras de casas particulares alcanzadas por el IFE, que equivale a un monto mensual asignado de 10.000 pesos. Desde la asociación denunciaron tiempo atrás que hay empleadores que descontaron y descuentan esa suma de dinero del salario que deben pagarle.