IFE: más de 80% de trabajadoras domésticas no lo cobró

La secretaria general del Sindicato de Personal del Servicio Doméstico de Neuquén y Río Negro, Sonia Kopprio, afirma que “más del ochenta por ciento de las trabajadoras domésticas no ha podido cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia del último mes”.

Kopprio manifestó durante una entrevista telefónica en el Noticiero Central del canal de noticias 24/7, que “hay muchos casos de trabajadoras que no cobraron el último mes, pero también hay quienes no cobraron desde el primer mes”.

Consultada sobre un trascendido respecto a que algunos empleadores habrían descontado de los haberes el IFE, siendo que es algo que no corresponde, la titular del sindicato de empleadas domésticas señaló que “si, eso ha pasado, hemos recibido llamados de muchas compañeras, donde los empleadores decían que eso que la empleada cobró es la ayuda que el gobierno brindó a los empleadores. En cada caso me he presentado y aclaré que el IFE no tiene que ver con la ayuda que el gobierno les dio”.

Salarios

Sonia Kopprio comentó respecto al tema salarial comentó que el último incremento fue en el mes de mayo, “la última reunión fue el 4 de marzo, donde rechazamos el 10% que nos daba el Ministerio de trabajo de Nación, quedamos en reunirnos el 7 de abril, pero no pudimos reunirnos por la pandemia, por lo que el Ministerio sacó el aumento por resolución un 10% en dos tramos”.

La sindicalista comentó que hay deudas de incrementos por zona desfavorable que se vieron postergados, y estimó que “es posible que la semana que viene haya reunión por zoom donde plantearemos ese reclamo nuevamente”.

Coronavirus

La secretaria general del Sindicato de Personal del Servicio Doméstico de Neuquén y Río Negro, manifestó que “es muy triste decirte que hoy tenemos compañeras que se han contagiado de coronavirus en el lugar de trabajo, ya que no les dan elementos de seguridad ni protocolos”.

De acuerdo a lo señalado por Kopprio “unas treinta compañeras son las contagiadas hasta ahora”. Recordó que en muchos casos la parte empleadora no quiso pagar taxi o remise para el traslado de la trabajadora doméstica, teniendo en cuenta que el colectivo no les era habilitado para ese traslado. “Ese es otro tema que también estamos planteando a nivel nacional, dijo la titular del sindicato de trabajadoras domésticas.

