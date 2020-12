"El gobernador debe garantizar el inicio de las clases"

Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio de trabajadores de la educación en Neuquén, contó al aire de La Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, cómo tomaron el ofrecimiento del Gobierno, de un bono por una suma fija de 20 mil pesos:

"El lunes ATEN fue con el reclamo de la discusión salarial que no se hacía desde marzo de 2019, para poder terminar el año en una condición distinta y encarar la negociación de febrero con perspectivas favorables al inicio del ciclo lectivo. El Gobierno no llevó respuesta y comunicó una decisión tomada, que es otorgar una suma fija no remunerativa, ni bonificable, que compensaría los gastos de los docentes por conectividad, de 20 mil pesos, a pagarse la mitad en la 2da quincena de enero y la otra en la 2da quincena de febrero" dijo Guagliardo.

"Es el gobernador quien debe garantizar que las clases se inicien, con o sin presencialidad" manifestó el secretario general del gremio docente.

Sobre como continuará la negociación, y en qué terminos, el representante sindical dijo: "Entendimos que no era una negociación, era una decisión tomada. Luego de 4 horas de debate nos dimos por notificados de esta decisión unilateral que no compartimos. ATEN reclama la compensación de los gastos por conectividad, pero sobre la base de la actualización de los salarios. La negociación está abierta y continuará la primera semana de febrero, pero nos pone en situación de alerta".

