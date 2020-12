Maestros cobrarán 20 mil pesos de plus, aunque ATEN rechace

El anuncio con forma de propuesta, del gobierno neuquino al gremio de los maestros, de que pagará 20 mil pesos en compensación por el trabajo singular de un año distinto, en dos cuotas, en enero y febrero del año que está a punto de comenzar, es posible que tenga problemas en las asambleas del sindicato conducido por Marcelo Guagliardo.

Hay mucha oposición interna, hacia Guagliardo y el oficialismo en general, mucha masa crítica que recoge la izquierda y cultiva con esmero. Esto podría provocar que la conducción no consiga la aprobación de esos 20 mil pesos extraordinarios, que se pagarán por fuera del básico y que no llegarán a los jubilados. El mismo oficialismo sembró dudas sobre la justeza de la propuesta del gobierno de Omar Gutiérrez.

Aunque el gremio rechace, el gobierno liquidará igual esos 20 mil pesos de bono o plus a los maestros neuquinos. Lo singular de la situación no pasa por ahí, sino por el efecto que puede tener un rechazo en las asambleas, en caso de que sea fuerte, pues mediría el ánimo interno del gremio, y la posibilidad o no de que haya conflicto antes del inicio del ciclo lectivo, ratificado para los primeros días de marzo.

Así, el gobierno y los gremios estatales cerrarán el singular año de la peste con una especie de limbo indefinido. Los estatales, con un bono de 15 mil pesos; y los maestros, con ese reconocimiento específico por 20 mil. Ya no hay tiempo para más, y nadie plantea hacer algo antes de que termine el 2020. No se prevé que haya un conflicto serio. Pero tampoco que la paz sea perfecta.

Dependerá, en buena medida, de otros factores, como por ejemplo la evolución de la grave crisis sanitaria generada por el coronavirus, ahora con el instrumento que tanto se esperó, a mano: la vacuna.