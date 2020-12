Gutiérrez pidió "no dilapidar el esfuerzo" hecho en pandemia

El gobernador Omar Gutiérrez recalcó hoy la necesidad de mantener los cuidados y la prevención frente a la pandemia de coronavirus, y solicitó a la sociedad neuquina no “dilapidar” en los próximos meses el “gran esfuerzo” que se realizó desde marzo hasta la fecha. “No podemos bajar la guardia”, dijo.

“Esto no terminó. La vacuna es el principio del fin; no es el fin”, manifestó el gobernador y agregó que “la llegada de la vacuna es un proceso gradual y paulatino. No es automático, no es de un día para el otro”.

Consideró que “hay que llevar adelante la construcción del proceso de inmunidad con la llegada y la aplicación libre, gratuita y voluntaria, de la vacuna” e informó que “desde diciembre a marzo vamos a vacunar a casi 200 mil neuquinos”.

“Hemos hecho un gran esfuerzo durante diez meses. ¿Lo vamos a dilapidar en los últimos 30, 60 o 90 días?”, se preguntó el gobernador.

Dijo que “hay que construir esperanza para enfrentar estos desafíos que tenemos: la recuperación y el desarrollo económico, social y laboral; la recuperación de las personas que están enfermas o se recuperaron”.

Reiteró su “agradecimiento eterno” a los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud.

Por último, Gutiérrez indicó que “es difícil mirar para adelante con lo que nos pasó este año. Hay que hacerlo en honor a ellas y ellos (las personas que fallecieron por COVID). Esta noche a todos nos va a costar levantar la copa y decir ‘feliz año nuevo’. Pero miremos arriba y comprometámonos a seguir luchando y trabajando para que sus familias y amigos tengan porvenir y futuro”.