Una mamá "desaprobó" a su hijo y pide que repita el año

"Quiero que Tomas repita de grado porque el este año no aprendió nada, lo único que él tuvo en un grupo de whatsapp con los maestros y solo fotocopias, ni les explicaban las tareas", sostuvo Mónica Ríos, madre de un alumno de 7mo grado de la Escuela N°348 de la capital neuquina a la redacción de mejorinformado.com.

Sin dudas este 2020, que aún no culmina, fue un año inusual e inesperado para todo el sistema educativo. Desde el 20 de marzo que comenzó a regir la cuarentena por el Covid, en Neuquén como en todo el país las clases virtuales fueron protagonistas y consigo quedo a la luz varias falencias relacionadas a la educación y la tecnología.

Mónica asegura que Tomás “no aprendió nada” y no está listo para empezar el secundario el próximo 2021. "Le dije a él que mejor dejara y que íbamos a ver que el pudiera repetir y hacer su último grado de primaria otra vez, dentro del aula, porque me parecía injusto que lo pasaran a 1er año si él ni siquiera había logrado hacer las tareas", agregó la mujer.

Con respecto a cuál fue la respuesta de la escuela en el momento que hizo este pedido, no fue lo que ella esperaba: "Lo único que me dicen que la medida viene del Consejo de Educación y que no pueden hacer nada ellos, que si o sí lo tengo que anotar en el secundario y no lo puedo permitir. Quiero que repita, porque le va a costar muchísimo, porque no tiene las herramientas necesarias", sostuvo con firmeza.

Por último, manifestó que su pedido es personal hacia su hijo: "Yo no pido que repitan todos los chicos, quiero que le den la posibilidad a los padres de elegir. Porque solo nosotros sabemos si nuestros hijos aprendieron o no. Se que fue un año complicado para todos; para los alumnos, para los maestros, para nosotros, por eso lo único que quiero es que él haga de nuevo este año perdido, presencial, con explicaciones para que el pueda entender y más que nada aprender algo".