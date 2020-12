UPCN reclama y dice que el gobierno no lo atiende

Hace meses que el gobierno de Omar Gutiérrez no mantiene diálogo con el gremio UPCN, y por lo tanto no hay respuestas al reclamo salarial. En principio dos de los pedidos, como la fecha de pago y el aguinaldo, ya fueron anunciados, queda pendiente el aumento salarial, pero hasta el momento el gremio que tiene casi 12.000 afiliados en organismos municipales y provinciales no está siendo escuchado.

El secretario general del gremio, Edgardo Oñate en diálogo con La Primara Mañana por Am 550, afirmó que no hay llamado alguno del Ejecutivo, “el acta acuerdo del 28 de enero no se ha cumplido , esto tiene que ver con el aumento de abril y julio con respecto al IPC que se viene haciendo hace tres años con el gobierno” explicó el sindicalista y queda pendiente “sentarnos a ver el resto del semestre” ya que los empleados municipales y provinciales “tuvieron su último aumento en enero de 2020, con el que cerramos todo el año 2019”.

El gobierno no convocó a UPCN pero sí mantuvo encuentros con ATE, “creemos que tendría que haber convocado a todos los gremios, como lo hizo en su momento, para decir estamos en una situación crítica”. Pero “no ha llamado para decir, ahora estamos diferentes, desde el momento que la economía se movió, desde hace varios meses y que llegó a un acuerdo con los bonistas y se supone, según nos ha dicho el propio gobernador, que se ahorró 300 millones de dólares. Queremos saber dónde van a ir a parar, no queremos que se hagan gastos superfluos cuando los compañeros estatales desde enero no reciben aumento salarial y su salario se ha visto muy depreciado”.