"No vengan": Controles en las costas ante el fin de semana

"Les pedimos a los turistas que no vengan", sostuvo con énfasis este miércoles el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en vísperas del fin de semana largo. En pos a la pandemia de la coronavirus y para prevenir más contagios en la República Argentina, cada localidad cerrará todos los servicios turístico. Se replica a lo largo y ancho del país.

Mientras tanto en Pinamar y Villa Gesell, también se sumaron a la solicitud de que no viajen y se queden cumpliendo la cuarentena en sus viviendas.

"En Villa Gesell tomamos la decisión de priorizar la salud por sobre las cosas. No estamos de vacaciones y vamos a cuidarnos entre todos. No habrá nada abierto para el turismo", afirmó el Intendente de Gesell, Gustavo Barrera. El que también salió a "marcar la cancha" fue el Intendente de Pinamar, "a todos los que vienen les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena", sostuvo contundente Martín Yeza en sus redes sociales.

A todos los que vienen a Pinamar les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena. https://t.co/ipea9y91z6 — Martín Yeza (@martinyeza) March 17, 2020

Se decidió cerrar hoteles, bares y restaurantes; se devolvieron reservas y se controla el ingreso a los balnearios bonaerenses como medida para evitar contagios del virus.