Exclusivo: el mensaje de una familia con coronavirus

Su casa de Valencia tiene los resguardos de la Terapia Intensiva de un hospital, ya que la habita toda una familia infectada con coronavirus pero que gozan de buen estado de salud en general. Jaime Ferrando, desde allí, detalló por AM 550 La Primera y 24/7 Noticias cómo fueron contagiándose cada uno de los integrantes y los cuidados que se deben tener, además de hacer un emocionante llamado “a cuidarnos entre todos, a hacer caso a las autoridades” y “sobre todo, a cuidar a nuestros ancianos”. Las últimas semanas han sido de reclusión en su casa, “con amigos y conocidos que nos traen alimentos”, esperando a que “todo esto pase”.

La primera que contrajo el virus fue la hija de Jaime, que trabaja en Madrid, “y ante los primeros síntomas y el consejo del médico” viajó a Valencia para alojarse en el hogar familiar. “Por protocolo –indicó Ferrando- acondicionamos una habitación especialmente para ella y sólo una persona (en este caso mi esposa) la atendió, aunque sabíamos que nos iríamos contagiando todos, como sucedió”. “Obviamente, a los tres días mi esposa fue la primera en caer, con fiebre y tos”, señaló.

“Un mensaje que me gustaría dejar es que esto es una gripe normal, para gente sana y normal” indicó Ferrando, aunque rápidamente aclaró que deben cuidarse quienes están en los llamados “grupos de riesgo”. “Especialmente los ancianos, porque su sistema inmunológico está debilitado” y es “muy fácil que esa gripe se transforme en neumonía y ahí es donde está el problema” para ellos “o quienes padezcan otra enfermedad”.

También, de acuerdo a la experiencia de la familia, Ferrando aclaró que “la sintomatología es muy diversa”, ya que su hija tuvo sólo fiebre y tos, “mi esposa tos y algo de fiebre por un día y medio y ahora tiene las molestias que deja toda gripe, mi hijo sólo tuvo tos y yo que he sido el último en contagiarme, algo de tos y fiebre que nunca pasa de 38 grados y me encuentro bien”.

Desde Valencia, Ferrando morigeró las informaciones sobre las muertes por coronavirus ya que comparó que “el año pasado en España murieron 6000 personas por la gripe común. No hay que alarmarse, aunque es cierto que está muriendo gente, pero no creo que debamos alarmarnos” si se tienen los cuidados preventivos que se han implementado.

“La sintomatología es muy diferente, dependiendo del estado de salud que tengas, pero si la media de la población tiene un buen estado de salud, van a ser unos días de reposo, de Paracetamol para controlar la fiebre y veréis que con el tiempo esto va a pasar, que nos vamos a inmunizar”, sostuvo. Finalmente resaltó que “es muy importante que hagamos caso a nuestras autoridades, hay que quedarse en casa porque no sólo hay que evitar contagiarse sino que si te contagias que tenga la menor carga viral posible” es decir que no haya un contagio directo sino con el virus ya debilitado.

La intimidad de esta familia en Valencia, pronto la tendremos a la vuelta de nuestras casas si no se cumplen estrictamente las medidas dispuestas por las autoridades. En un mensaje final, Ferrando abogó por “cuidarnos mucho, estar en nuestras casas” y especialmente “cuidar a nuestros ancianos”, llamarlos, acompañarlos a la distancia, que sepan que no están solos pero que esa distancia es fundamental para no poner en riesgo su salud.