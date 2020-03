Intensifican los controles en accesos a la ciudad de Neuquén

La Policía de Neuquén intensifica los controles en los accesos interprovinciales a la ciudad de Nequén, luego de la inhabilitación de dos puentes Ballester y Centenario-Cinco Saltos. No está previsto el cierre al tránsito vehicular en los puentes carreteros, pero se informó que el martes, entre las 7 y las 19, ingresaron 105 vehículos y se hicieron regresar a sus domicilios 22. “Era gente que no debería circular porque no está dentro de los exceptuados”, afirmó el comisario Carlos Alarcón, jefe de Tránsito de la Policía provincial.

En diálogo con AM550, Alarcón se refirió a los retenes policiales instalados en la zona de la Confluencia. "En Neuquén Capital y los puentes carreteros tenemos 8 puestos fijos; ayer, feriado, identificamos 562 personas, incluidas las que están en la excepciones, y se hicieron regresar 102 vehículos”, señaló.

Como dato anecdótico, comentó que un automovilista que circulaba por la ruta 7 a la altura del ex peaje, en dirección Centenario-Neuquén, argumentó que se dirigía a la capital a “comprar cigarrillos; algo ilógico”.

"Los controles están las 24 horas, el trabajo del personal policial es excelente teniendo en cuenta las medidas que van surgiendo día a día. Lo que nosotros tenemos, por directivas del comando superiores, es que en toda la provincia se está con la misma metodología de trabajo que acá en la Confluencia, informó”.

La municipalidad de Neuquén dispuso dos retenes policiales fijos: en el edificio del Roca y Avenida Argentina y en el nuevo palacio municipal de Godoy y Novella.

El tránsito entre los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti no será interrumpido ya que –argumentó Alarcón- “hay mucha gente que vive en Río Negro y trabaja en Neuquén o viceversa, o tiene comercio y debe abastecerse en alguna de las dos provincias.