Habitantes de Las Perlas denuncian que están abandonados

Habitantes de Balsa Las Perlas, denunciaron que no cuentan con una estructura sanitaria que les permita transitar con un mínimo de seguridad el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, debido a que no contarán con un médico hasta el martes próximo y no tienen ambulancia. Para hacer conocer el reclamo, organizaron cacerolazos diarios a partir de las ocho de la noche.

Juan Celedón, residente en ese barrio ubicado a 20 kilómetros del centro de Cipolletti, al que para ir deben pasar inexorablemente por Neuquén, habló este sábado con AM550 y graficó un panorama sumamente complejo para sus habitantes, que se vio agravada por la propagación del COVID 19.

Dijo que la posta sanitaria que existe en el lugar tiene cuatro agentes sanitarios (un médico y tres enfermeros) pero el médico no estará en el lugar hasta el martes próximo. “No tenemos ambulancia y dependemos de la buena voluntad humanitaria de los trabajadores del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén) que se arriesgan a pasar a buscar a un herido o a un accidentado”, destacó Celedón.

“Venimos luchando contra el abandono desde hace muchísimo tiempo, pero ahora esto se agravó”, aseguró, y enfatizó que “cuando todo esto termine, seguiremos luchando para lograr la autonomía municipal;queremos ser una ciudad autónoma, o una comisión de fomento que en 1987 nos quitó (Horacio) Massacessi.

Las Perlas tiene, estimativamente, unos 17 mil habitantes, a quienes hasta hace poco tiempo CALF (cooperativa de energía eléctrica de Neuquén) les brindaba el servicio; el único medio de transporte es el de la empresa Autobuses Neuquén (ex Indalo); muchos trabajan y votan en Neuquén; dependen del servicio del SIEN y deben transitar por Neuquén para ir al centro de Cipolletti.